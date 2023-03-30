Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Востоке бывают дни, когда соотношение потерь убитыми Украины и РФ достигает 1 к 10 – Маляр

Валентина Чорна, редактор ленты
На Востоке бывают дни, когда соотношение потерь убитыми Украины и РФ достигает 1 к 10 – Маляр

Во время боевых действий на Востоке бывают дни, когда российская армия теряет в десять раз больше военных, чем украинская.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что потери – это неизбежное последствие войны, но у врага их гораздо больше.

— Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015 годах, но сейчас коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу, — написала она.

По словам Маляр, на Востоке бывают дни, когда соотношение убитыми Украины и РФ достигает 1 к 10.

Сейчас смотрят

— Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее, — добавила она.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Маляр: Бои за Бахмут – не апокалипсис

Фото: Анна Маляр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка