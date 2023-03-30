На Востоке бывают дни, когда соотношение потерь убитыми Украины и РФ достигает 1 к 10 – Маляр
Во время боевых действий на Востоке бывают дни, когда российская армия теряет в десять раз больше военных, чем украинская.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что потери – это неизбежное последствие войны, но у врага их гораздо больше.
— Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015 годах, но сейчас коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу, — написала она.
По словам Маляр, на Востоке бывают дни, когда соотношение убитыми Украины и РФ достигает 1 к 10.
— Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее, — добавила она.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Анна Маляр