Українські захисники приземлили на Бахмутському напрямку ворожий Су-24М
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Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Ворожий літак напередодні приземлили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.
Ліквідували ворожий літак українські військові на Бахмутському напрямку.
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Сталось це орієнтовно о 01.30 29 березня.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 399-ту добу повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 306 літаків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ