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Факти / Україна

Українські захисники приземлили на Бахмутському напрямку ворожий Су-24М

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські літаки СУ-24М
Фото: Depositphotos

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Ворожий літак напередодні приземлили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.

Ліквідували ворожий літак українські військові на Бахмутському напрямку.

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Сталось це орієнтовно о 01.30 29 березня.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 399-ту добу повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 306 літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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