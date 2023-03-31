Чому Росії нереально оточити Бахмут: пояснення експерта
Російським військам неможливо взяти в оточення Бахмут Донецької області, тому що для цього їм потрібно близько 30 км запасу по фронту. А це неможливо навіть із технічної точки зору, адже тоді ворог буде атакований українськими гарнізонами з двох боків.
Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив військовий експерт, військовий льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
Він зазначив, що з півдня не дають окупантам оточити місто Костянтинівка та Часовоярський гарнізони, а з півночі ворогові протистоїть Сіверський гарнізон.
– Сіверськ та Білогорівка – правильно вибрані наші точки опори, що утримують весь фронт. У цьому таки є проблема для росіян, – заявив він.
Експерт стверджує, що збільшення чисельності російських військ нічого не дає. Лише зростають втрати окупаційної армії.
– У ворога немає жодного механізму оточити Бахмут. Якщо виникне загроза повної руйнації міста і не буде можливості утримуватись, то у нас є поряд лінія оборони – район Часового Яру. Тобто ми виконаємо певні дії, вирівняємо та утримаємо фронт. Зараз це робити немає жодного сенсу, бо ми добре утримуємось у самому Бахмуті під прикриттям Часовоярського гарнізону. Саме такий тандем двох гарнізонів тримає цей плацдарм і не дає росіянам рухатися далі на Слов’янськ, – каже Світан.