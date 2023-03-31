Чому Росії нереально оточити Бахмут: пояснення експерта

Березень, 31 в 0:11

Російським військам неможливо взяти в оточення Бахмут Донецької області, тому що для цього їм потрібно близько 30 км запасу по фронту. А це неможливо навіть із технічної точки зору, адже тоді ворог буде атакований українськими гарнізонами з двох боків.

Таку думку в ефірі телеканалу Еспресо висловив військовий експерт, військовий льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він зазначив, що з півдня не дають окупантам оточити місто Костянтинівка та Часовоярський гарнізони, а з півночі ворогові протистоїть Сіверський гарнізон.

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– Сіверськ та Білогорівка – правильно вибрані наші точки опори, що утримують весь фронт. У цьому таки є проблема для росіян, – заявив він.

Експерт стверджує, що збільшення чисельності російських військ нічого не дає. Лише зростають втрати окупаційної армії.