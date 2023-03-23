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Факти / Україна

Загиблих вагнерівців не забирають, окупанти бояться контрнаступу ЗСУ – перехоплення

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти
Фото: Getty Images

Росіяни із тремтінням чекають контрнаступу ЗСУ, що випливає з перехоплення Інформаційного спротиву.

У розмові з другом із Новосибірська окупант на прізвище Чепіков, який, як зазначає IC, перебуває у Донецькій області, з хвилюванням обговорив прийдешній контрнаступ України.

Друг повідомив рашисту, що російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ готують контрнаступ на кінець березня початок квітня. Загалом задіють близько 80 тис. військовослужбовців. ПВК Вагнера просить уряд перекинути підкріплення на час наступу, “а то можуть оточити вагнерівців і розбити усіх”.

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Окупант каже, що їх немає кому ховати, адже загиблих навіть не забирають.

Чепіков розповідає, що в них неспокійно, військовослужбовці сусіднього підрозділу кудись виїжджали, вибухнули на міні: у двох контузія, а третьому відірвало ноги.

Каже, що з ним служить Антоха-“доброволець”, який хоче забрати тіло брата, який ще рік тому підірвався в танку в уже звільненому Збройними силами України місті.

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Джерело: Інформаційний спротив

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