Загиблих вагнерівців не забирають, окупанти бояться контрнаступу ЗСУ – перехоплення
Росіяни із тремтінням чекають контрнаступу ЗСУ, що випливає з перехоплення Інформаційного спротиву.
У розмові з другом із Новосибірська окупант на прізвище Чепіков, який, як зазначає IC, перебуває у Донецькій області, з хвилюванням обговорив прийдешній контрнаступ України.
Друг повідомив рашисту, що російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ готують контрнаступ на кінець березня – початок квітня. Загалом задіють близько 80 тис. військовослужбовців. ПВК Вагнера просить уряд перекинути підкріплення на час наступу, “а то можуть оточити вагнерівців і розбити усіх”.
Окупант каже, що їх немає кому ховати, адже загиблих навіть не забирають.
Чепіков розповідає, що в них неспокійно, військовослужбовці сусіднього підрозділу кудись виїжджали, вибухнули на міні: у двох контузія, а третьому відірвало ноги.
Каже, що з ним служить Антоха-“доброволець”, який хоче забрати тіло брата, який ще рік тому підірвався в танку в уже звільненому Збройними силами України місті.
Джерело: Інформаційний спротив