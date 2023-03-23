Березень, 23 в 16:09

Росіяни із тремтінням чекають контрнаступу ЗСУ, що випливає з перехоплення Інформаційного спротиву.

У розмові з другом із Новосибірська окупант на прізвище Чепіков, який, як зазначає IC, перебуває у Донецькій області, з хвилюванням обговорив прийдешній контрнаступ України.

Друг повідомив рашисту, що російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ готують контрнаступ на кінець березня – початок квітня. Загалом задіють близько 80 тис. військовослужбовців. ПВК Вагнера просить уряд перекинути підкріплення на час наступу, “а то можуть оточити вагнерівців і розбити усіх”.

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Окупант каже, що їх немає кому ховати, адже загиблих навіть не забирають.

Чепіков розповідає, що в них неспокійно, військовослужбовці сусіднього підрозділу кудись виїжджали, вибухнули на міні: у двох контузія, а третьому відірвало ноги.

Каже, що з ним служить Антоха-“доброволець”, який хоче забрати тіло брата, який ще рік тому підірвався в танку в уже звільненому Збройними силами України місті.

Джерело: Інформаційний спротив