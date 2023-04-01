Квітень, 01 в 13:20

Автомобільне пальне (бензин і дизель) мають потенціал до зниження протягом квітня 2023 року, а у найближчі тижні ціни на АЗС можуть впасти ще на 1 грн.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив експерт у галузі пального, директор асоціації А95 Сергій Куюн.

За його словами, сезонні фактори з приходом весни не створюють суттєвий вплив на ринок пального.

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– Сезонні фактори ніяк не впливають, насправді це тому, що ринок готовий до гіпотетичного зростання споживання. Дуже великі запаси у нас, а у січні та лютому (2023 року. – Ред.) взагалі мали запаси більші, ніж у довоєнні місяці січня і лютого (2022 року. – Ред.). Саме цей фактор, а також те, що ціна на нафту тримається досить низько, все це створює потенціал для подальшого здешевлення, – каже експерт.

Сергій Куюн каже, що нині зовнішні умови сприяють зниженню цін на автомобільне пальне, а саме на бензин і дизель.

– Вчора ми отримали буквально на гривню зниження у найбільших мережах, а сьогодні бачимо, як синхронізуються з цим інші учасники ринку. Я думаю, що це падіння – не останнє. Ще гривня мінімум у найближчі тижні має бути, – сказав він.

Директор асоціації А95 каже, що валютний курс є визначальним чинником для цін на пальне, оскільки всі обсяги пального імпортує український бізнес.

Водночас Сергій Куюн вважає, що потеплішання та початок посівної не вплине на різкий зріст попиту на пальне.

– Цей попит (має значення. – Ред.), коли щось відбувається зненацька: разом взяли і всі поїхали кудись, або промисловість запрацювала й не вистачає пального. А коли ми сидимо на запасах, яких не було навіть до війни ще, то хай цей попит зростає, нам є чим його перекривати, – сказав він.

За словами експерта, тема посівної, початок якої, як правило, викликає занепокоєння щодо росту цін на пальне, не вплине на ринок пального.

– Ми бачимо, що у нас потенціал зі збільшення постачання дуже потужний, було б кому постачати. На жаль, і промисловість (в Україні. – Ред.) впала, і кількість транспорту в країні знизилась теж. Люди багатшими не стали… тому стрибків споживання не очікується, а якщо вони й будуть, то на цінах це не позначиться, – підбив підсумки Куюн.

Нагадаємо, після двох діб стабільних цін на пальне в Україні, у вівторок, 28 березня, вартість пального зазнала змін.