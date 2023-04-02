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У риториці самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко немає жодного раціонального пояснення, чому Мінськ став на бік російського диктатора Володимира Путіна та підтримав повномасштабну війну РФ проти України.

Про це заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим. Він різко відреагував на “мирні пропозиції” Лукашенка, які той нещодавно озвучив у рамках щорічного послання до нації.

– Так що ж такого зробила Україна, її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає як “буде краще” для українців і підтримало РФ? Російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний, – зазначив посол.

Водночас він нагадав про декілька очевидних наслідків, які вплинули на Білорусь. У 2021 році товарообіг між двома державами частково збільшився, але тепер Лукашенко фактично позбувся українського ринку, отримавши декілька пакетів санкції з боку Заходу.

– Йдеться про втрату для Білорусі преміального українського ринку в $5 млрд білоруського експорту. І ще про “втрати”, озвучені Лукашенко. Приєднавшись до “СВО” росіян, Білорусь втратила можливість претендувати на роль посередника й навіть місця проведення переговорів для врегулювання. Навіть з урахуванням проросійської орієнтації, це було одним з сильних козирів, – вважає Кизим.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав прийдешній контрнаступ української армії начебто вкрай небезпечним, закликав заморозити конфлікт без права переміщення військ і техніки. Водночас Лукашенко підтвердив, що збирається отримати від диктатора РФ Володимира Путіна ядерну зброю.