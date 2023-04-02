Квітень, 02 в 19:09

У кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок чого багато постраждалих, один загинув.

Такі дані наводять росЗМІ, посилаючись на екстрені служби.

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Також, за їхніми даними, вибух стався у закладі, де відбувався творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського.

Повідомляють, що загинув сам Татарський.

Довідка. Владлен Татарский, він же Максим Фомін – колишній бойовик так званої “ДНР”. Народився у Макіївці. За псевдонім узяв ім’я героя роману Віктора Пелевіна. У 2011 року Фомін був засуджений на 12 років за збройне пограбування банку на Донбасі, проте із зони його звільнили у 2014 році російські війська, під зобов’язання воювати проти України. Тоді він опинився у лавах проросійських бойовиків. Невдовзі почав позиціонувати себе як “журналіста і письменника”, брав участь у телевізійних “діалогах” із російськими військовими, наполягав, що в Україні – “громадянська війна”. Фомін був запрошений у грудні 2022 року на виступ російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі серед представників еліти РФ.

Попередньо вибухівка була захована у статуетку, яку подарувала Владлену Татарському невідома дівчина. Загинув лише він — за уточненими даними, ще 15 людей постраждали.

Потужність вибухового пристрою у Санкт-Петербурзі становила понад 200 грам тротилу.

Журналісти повідомляють, що вибух стався у кафе, яке раніше належало Євгену Пригожину. У вихідні там збирався так званий дискусійний клуб Кібер Z фронт.

Фото: скрін з відео