Про перемогу та спільні дії: Зеленський зустрівся з Помпео та американською делегацією
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником Держдепу США Майком Помпео.
Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.
– Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу! Дякую сьогодні особливо Данії та Норвегії за ініціативу урядів щодо передання нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно й корисно. Щодня стаємо міцнішими. Щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме, – сказав він.
Зустріч з делегацією американських конгресменів відбулася у Києві.
– Подякував за незмінно потужну допомогу Америки – усіх, від президента Байдена й команди Білого дому до обох палат Конгресу та всієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу, – каже Зеленський.