Про перемогу та спільні дії: Зеленський зустрівся з Помпео та американською делегацією

Квітень, 03 в 23:23

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником Держдепу США Майком Помпео.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

– Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу! Дякую сьогодні особливо Данії та Норвегії за ініціативу урядів щодо передання нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно й корисно. Щодня стаємо міцнішими. Щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме, – сказав він.

Зустріч з делегацією американських конгресменів відбулася у Києві.

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