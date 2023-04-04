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Факти / Україна

Про перемогу та спільні дії: Зеленський зустрівся з Помпео та американською делегацією

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Майк Помпео
Фото: Dreamstime

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником Держдепу США Майком Помпео.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

– Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу! Дякую сьогодні особливо Данії та Норвегії за ініціативу урядів щодо передання нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно й корисно. Щодня стаємо міцнішими. Щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме, – сказав він.

Зустріч з делегацією американських конгресменів відбулася у Києві.

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– Подякував за незмінно потужну допомогу Америки – усіх, від президента Байдена й команди Білого дому до обох палат Конгресу та всієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу, – каже Зеленський.

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