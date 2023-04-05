Вивозять до катівень. У Запорізькій області окупанти викрадають людей – ЦНС

Квітень, 05 в 6:39

Росіяни здійснюють “фільтраційні заходи” щодо жителів тимчасово окупованих районів Запорізької області.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

– Попри те, що регіон захопили понад рік тому й росіяни навіть відзвітували про “референдум”, окупанти продовжують репресії проти місцевого населення Зокрема, повідомляється про низку випадків викрадення людей, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що людей вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів російськими окупантами.

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Джерело: Центр нацспротиву