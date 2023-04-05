Вивозять до катівень. У Запорізькій області окупанти викрадають людей – ЦНС
Росіяни здійснюють “фільтраційні заходи” щодо жителів тимчасово окупованих районів Запорізької області.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
– Попри те, що регіон захопили понад рік тому й росіяни навіть відзвітували про “референдум”, окупанти продовжують репресії проти місцевого населення Зокрема, повідомляється про низку випадків викрадення людей, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що людей вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів російськими окупантами.
Джерело: Центр нацспротиву