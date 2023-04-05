Верещук радить українцям виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн

Квітень, 04 в 21:26

Українцям на тимчасово окупованих територіях варто на деякий час виїхати до третіх країн.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити – знаєте. Головне – берегти себе і дітей, – написала вона у Telegram.

За словами Верещук, на захоплених ворогом територіях зараз тривожно.

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– Це й не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якби забрали із собою колаборантів. Але це вже як вийде, – написала міністерка.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що російська влада розпочала евакуацію з окупованого Криму.

За його словами, місцевим жителям доводилося чути на FM-станціях попередження про необхідність виїзду з півострова. Найперше це стосується тих, хто будь-яким чином співпрацює з окупаційною владою.