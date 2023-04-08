Квітень, 07 в 22:12

Уряд ухвалив проект рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Євросоюзу в сфері роумінгу.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 7 квітня 2023 року.

Документ передбачає доповнення з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС, переліки та графіки адаптації законодавства Євросоюза у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

Зараз дивляться

– Схвалення рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде “пілотом” у повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання, – повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, поки триває підготовка до вступу України в ЄС, Кабмін та парламент мають продовжити інтеграцію “в усі можливі сфери”: від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування.

Зазначеним рішенням Кабмін виконує узгоджений Міністерством економіки та Єврокомісією оновлений Пріоритетний план заходів з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю, де основним акцентом плану є інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

– План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити наявні проєкти, такі, як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків, – сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у лютому поточного року виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифровізації Європи Маргрет Вестагер заявила, що українці, які виїхали за кордон, і надалі зможуть спілкуватися з рідними за тарифами європейської зони вільного роумінгу.

Перед тим, у січні 2023 року, журналіст, що спеціалізується на політиці Євросоюзу, писав, що Україна може приєднатися до зони роумінгу ЄС уже цього року.