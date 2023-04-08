Переговори України та Росії щодо припинення вогню наразі неможливі – Блінкен

Квітень, 08 в 9:59

На даний момент переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією неможливі.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром, – каже він.

Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоб через деякий час знову наступати.

Зараз дивляться

– Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир, – наголосив держсекретар США.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що лише президент України Володимир Зеленський має право самостійно вирішувати, чи готовий він вести переговори з РФ.

Джерело: Tagesschau