Лютий, 03 в 14:11

В Україні кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає тоді, коли військовозобов’язаний після звірки даних та медкомісії уникнув відправки до армії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва полковник Сергій Калугін.

Він пояснив, що покарання для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, залежить від скоєного правопорушення. Відповідальність може бути адміністративна (штраф) та кримінальна (тюремний термін).

Зараз дивляться – У разі, якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені в присутності свідків. Якщо особа, яка підлягає призову, відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосовуватися відповідальність згідно із законодавством, – заявив Калугін. Він уточнив, що якщо, наприклад, йдеться про ігнорування повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність: штрафи в розмірі від 510 до 1,7 тис. грн. Адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації передбачена ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Призовникам, військовозобов’язаним, резервістам спершу загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 грн, а за повторне протягом року порушення – від 850 до 1,7 тис. – Якщо військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову і уникнув відправки до лав Збройних сил України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність, – наголосив Калугін. Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України, за таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Сергій Калугін уточнив, що наразі немає так званих хвиль мобілізації: вона триває від початку повномасштабного вторгнення РФ, тобто з 24 лютого минулого року. – Як таких хвиль мобілізації на сьогодні не існує. Зараз проводяться заходи загальної мобілізації відповідно до указу президента від 24 лютого 2022 року. Тобто вона триває увесь час з початку повномасштабного вторгнення, – пояснив полковник. Він додав, що мобілізації підлягають всі військовозобов’язані чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, які можуть проходити військову службу за станом здоров’я. Водночас розшуком ухилянтів від мобілізації має займатися Національна поліція. Як відомо, Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року. До цієї ж дати продовжено й термін загальної мобілізації. Нещодавно Кабінет міністрів визначив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, який передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше працівників важливих для держави підприємств. Читайте Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходитиме та чи будуть зміни Джерело: Військове телебачення України

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