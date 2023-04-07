Квітень, 07 в 9:36

Воїни бригади Сталевий кордон проходять активне навчання, адже вони є частиною Гвардії наступу.

У Держприкордонслужбі показали, як проходять навчання бійців.

Військові проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під наглядом досвідчених інструкторів.

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Їхня мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року, наголошують в Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що від початку лютого до кінця березні 2023 року понад 35 тис. українців виявили бажання вступити до лав Гвардії наступу.