Гвардія наступу: прикордонники показали, як тренуються бійці бригади Сталевий кордон
Фото: Держприкордонслужба
Воїни бригади Сталевий кордон проходять активне навчання, адже вони є частиною Гвардії наступу.
У Держприкордонслужбі показали, як проходять навчання бійців.
Військові проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під наглядом досвідчених інструкторів.
Зараз дивляться
Їхня мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року, наголошують в Держприкордонслужбі.
Раніше повідомлялося, що від початку лютого до кінця березні 2023 року понад 35 тис. українців виявили бажання вступити до лав Гвардії наступу.