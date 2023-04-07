Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Гвардія наступу: прикордонники показали, як тренуються бійці бригади Сталевий кордон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Гвардія наступу: прикордонники показали, як тренуються бійці бригади Сталевий кордон
Фото: Держприкордонслужба

Воїни бригади Сталевий кордон проходять активне навчання, адже вони є частиною Гвардії наступу.

У Держприкордонслужбі показали, як проходять навчання бійців.

Військові проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під наглядом досвідчених інструкторів.

Зараз дивляться

Їхня мета – вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року, наголошують в Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що від початку лютого до кінця березні 2023 року понад 35 тис. українців виявили бажання вступити до лав Гвардії наступу.

Читайте
Вже є 8 бригад. МВС продовжить набір до Гвардії наступу для формування резерву

Джерело: Держприкордонслужба
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка