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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Із 1,3 тис. загиблих під час окупації Київщини понад 700 були розстріляні – НПУ

Андрій Нєбитов
Фото: УНІАН

Поліція Київщини виявила понад 1,3 тис. тіл мирних громадян, які загинули під час перебування регіону під тимчасовою окупацією військ РФ.

Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– На сьогодні ця цифра становить 1 374 особи. Це цивільні українці, яких було вбито. Вже проведено дослідження, що 717 із них були вбиті саме зі стрілецької зброї. Тобто більшість, понад половина людей розстріляні свідомо, – наголосив він.

Нєбитов уточнив, що ще 340 людей загинули від мінно-вибухових та осколкових травм. Водночас причини смерті 317 людей встановити не вдалося.

Зараз дивляться

– Досі, на жаль, залишаються невпізнаними 195 тіл. Щодо них проведені всі необхідні заходи, відібрана ДНК, поміщена до бази даних, – заявив керівник поліції.

Він закликав громадян повідомляти правоохоронцям про зникнення рідних чи знайомих, щоб можна було встановити всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації.

Нєбитов також він повідомив, що наразі вважаються безвісти зниклими 279 осіб, інформації щодо них немає.

– Є інформація про те, що люди знаходяться і на території РФ: їх вивозили примусово, під час так званої евакуації. Розуміємо, що деякі люди знаходяться у в’язниці, і нібито росіяни готують собі обмінний фонд, – додав він.

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За словами керівника обласної поліції, відразу після деокупації Київщини були сформовані слідчо-оперативні групи. Було перевірено понад 200 тис. людей та більш ніж 171 тис. транспортних засобів, понад 75 тис. приватних будинків.

Таким чином правоохоронці встановлювали масштаби злочинів військ РФ.

Лише на території Київщини було зареєстровано 11 тис. 333 кримінальні провадження, більшість із них – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Також є провадження за фактом державної зради, колабораційної діяльності, посягання на територіальну цілісність України, диверсій тощо.

Про підозру повідомлено 41 особі: це і колаборанти, і російські військовослужбовці. До суду спрямовано 34 провадження, вони розглядаються по суті.

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Джерело: Media Center Ukraine

Війна в Україні, Воєнні злочини, загиблі, Київська область, Нацполіція, Російська агресія
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