Учора, 10 квітня, Верховна Рада проголосувала за повернення доплати у розмірі 30 тисяч гривень військовим, працівникам ДСНС і поліцейським.

Кого саме стосується законопроєкт та звідки візьмуть кошти – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що відбувалося з виплатами

28 лютого 2022 року уряд ухвалив рішення про встановлення доплати у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Ця надбавка стосувалася не лише тих, хто служить у ЗСУ, а й в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, ДСНС, Нацполіції тощо. Додаткові 100 тисяч гривень отримували військові за участь у активних боях на передовій.

З 1 лютого 2023 року порядок виплат грошової винагороди військовим Сил оборони та співробітникам МВС змінили. Без доплат до зарплатні залишилися службовці, які не несуть службу в зоні бойових дій у різних регіонах України; строковики, курсанти військових вишів; офіцери управлінь і штабів.

Глава Міноборони Олексій Резніков головною причиною змін називав справедливість у виплатах щодо тих військових, які перебувають на лінії зіткнення і в тилу. Окрім того, він зазначав, що таке рішення дозволяло “заощадити” близько 100 млрд грн.

Після скасування додаткових 30 тисяч гривень були подані петиції та проєкти законів, які пропонували повернути виплати.

У понеділок, 10 квітня, 254 депутати підтримали поправку до законопроєкту №8312.

Згідно з поправкою, доплату 30 тисяч гривень повертають:

військовослужбовцям;

особам рядового та начальницького складу цивільного захисту;

поліцейським.

Зауважується, що визначені категорії отримуватимуть виплати незалежно від того, які завдання покладені на цих людей та в яких районах вони проходять службу.

– Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів із національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їхнього ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Росією території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави агресора, у період здійснення зазначених заходів (зокрема військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях і заходах, – йдеться у тексті законопроєкту.

Водночас положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Звідки візьмуть гроші на повернення доплат

Згідно з поправкою, повернення виплат відбудеться шляхом обмеження зарплат високопосадовців.

Так, від квітня 2023 року та до завершення воєнного стану зарплата працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. Тобто зарплата не може перевищувати 67 тисяч гривень.

Ідеться про працівників органів державної влади, окрім органів місцевого самоврядування. Також зарплати обмежують для народних депутатів, членів Кабміну, прокурорів, службових і посадових осіб Нацбанку, для працівників компаній, 100% акцій яких належать державі.

Водночас у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Тепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.

Народний депутат і заступник голови комітету з питань фінансів Ярослав Железняк недовірливо ставиться до поправки.

Він вважає, щоб повернення надбавок спрацювало, скоріш за все, потрібно буде змінювати бюджет.

– Обмеження на зарплати до 10 мінімалок – це дуже незначна економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн, – написав він у Telegram.

Водночас нардеп Дмитро Разумков стверджує, що грошей на повернення доплат стане.

За його словами, що цьому сприяє кілька факторів:

По-перше, премії військовим скасовували зовсім з іншими обґрунтуваннями, і про нібито нестачу коштів для цього не згадувалося взагалі.

По-друге, у Держбюджет-2023 закладалося фінансування усього сектору безпеки й оборони на весь рік, зокрема й зарплати захисникам. Бюджет приймався в листопаді 2022 року, а виплати скасували в лютому 2023 року.

По-третє, нещодавніми змінами до бюджету видатки на безпеку і оборону було збільшено ще на 518 млрд грн.

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