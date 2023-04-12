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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Народу все одно не вистачає: окупант про нестачу людей та оточення ЗСУ

російські військові

Військовий РФ у перехопленій українською розвідкою розмові розповів про оточення ЗСУ та нестачу людей.

– Якщо навіть щось буде, нас навіть вивести ніяк. У кільці ми невеликому, оточили нас, коротше. Ми зараз пробиватимемо. Ми тут з мобілізованими розмовляли, у них 4 танки, зараз пробиватимемося, – повідомляє окупант.

Співрозмовниця ділиться інформацією, нібито мобілізованих збираються виводити.

– Нас зараз на м’ясо відправлятимуть. Народу все одно не вистачає, взагалі *опа, коротше, – йдеться у розмові.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін впевнений, що Україна має достатньо можливостей для того, щоб досягти успіху під час контрнаступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР
Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія
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