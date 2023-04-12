ЗСУ мають багато можливостей, щоб контрнаступ був успішний – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін впевнений, що Україна має достатньо можливостей для того, щоб досягти успіху під час контрнаступу.

Про це він сказав під час виступу в Держдепартаменті США, цитує Укрінформ.

Остін зазначив, що попри нещодавній витік секретної інформації щодо контрнаступу, українське керівництво залишається зосередженим на своїй цілі.

– І я повною мірою впевнений, що вони досягнуть того, чого досягають хороші лідери, видатні лідери, – сказав міністр.

Глава Пентагону наголосив, що українська сторона має чудовий план для того, щоб розпочати активні операції, але в його деталях обізнані лише президент Володимир Зеленський і його оточення.

– Вони мають багато можливостей, необхідних для досягнення успіху. Ми провели тренування для величезної кількості військ, ми надали значну кількість платформ, – додав він.

Окрім того, за його словами, українці самі відчувають, що перебувають у гарному стані. Ллойд пообіцяв підтримувати Україну незалежно від того, коли буде ухвалено рішення розпочати наступ.

Раніше в Держдепі США повідомили, що злиті в мережу секретні документи Пентагону, в яких нібито містилася інформація про контрнаступ ЗСУ, не вплинуть на допомогу Україні з боку США.

Джерело : Укрінформ

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