Военный РФ в перехваченном украинской разведкой разговоре рассказал об окружении ВСУ и нехватке людей.

— Если даже что-то будет, нас даже вывести никак. В кольце мы небольшом, окружили нас короче. Мы сейчас пробивать будем. Мы тут с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться, — сообщает оккупант.

Собеседница делится информацией, что якобы мобилизованных собираются выводить.

— Нас сейчас будут на мясо отправлять. Народу все равно не хватает, вообще *опа, короче, — говорится в разговоре.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин уверен, что Украина имеет достаточно возможностей для того, чтобы достичь успеха во время контрнаступления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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