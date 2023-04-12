Робимо все, щоб упізнати загиблого – Маляр про страту полоненого росіянами

Міністерство оборони України робить усе можливе, щоб упізнати загиблого, якому відтяли голову російські військові, а також ідентифікувати осіб, які вчинили цей воєнний злочин.

Про це 12 квітня повідомила заступник очільника відомства Ганна Маляр.

За її словами, ретельне вивчення відео страти українського військовополоненого почалося з перших хвилин появи цих кадрів у мережі.

Уночі всі компетентні українські служби вивчали відео покадрово.

– Усім нам важливо розуміти, що ідентифікація людини за відео, а тим паче людини за таких обставин, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків, – закликала громадськість Ганна Маляр.

Заступник міністра оборони просить мати повагу до близьких загиблого та не робити жодних публічних припущень, навіть якщо хтось може бути абсолютно впевнений у тому, що його впізнав.

Крім того, Ганна Маляр просить припинити поширювати це відео чи будь-які подібні відеокадри.

Тепер, наголошує заступник очільника відомства, коли відео побачили всі, його повинні дивитись прокурори та Міжнародний суд.

– Пам’ятайте, ворог хоче нас залякати. Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь, – нашу лють, повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору. Російські воєнні злочинці обов’язково відповідатимуть за свої злочини! – запевняє Ганна Маляр.

Відео зі стратою українського військовополоненого почало поширюватись у мережі увечері 11 квітня.

На переконання президента України Володимира Зеленського, ці моторошні кадри є свідченням того, що Росія намагається зробити звичку знищувати життя новою нормою.

Глава держави заявив, що ніхто не зрозуміє, якщо лідери не відреагують на побачене.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.