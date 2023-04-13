У Херсоні серед ночі пролунав потужний вибух

13 квітня в Херсоні прогримів сильний вибух.

За свідченнями місцевих, сталось це орієнтовно о 01:50.

Повітряна тривога в цей час в регіоні оголошена не була.

Востаннє про небезпеку жителів Херсону та області сповіщали ввечері 12 квітня.

В обласній військовій адміністрації інформації про нічні вибухи поки що не надавали.

Нагадаємо, як уже наголошувала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, у разі обстрілу ворожої артилерії чи авіації не можна сповіщати про місця влучань, тому що це орієнтує окупантів.

Українська сторона дотримується норми висвітлення не менше ніж за три години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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