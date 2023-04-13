У Херсоні серед ночі пролунав потужний вибух
13 квітня в Херсоні прогримів сильний вибух.
За свідченнями місцевих, сталось це орієнтовно о 01:50.
Повітряна тривога в цей час в регіоні оголошена не була.
Востаннє про небезпеку жителів Херсону та області сповіщали ввечері 12 квітня.
В обласній військовій адміністрації інформації про нічні вибухи поки що не надавали.
Нагадаємо, як уже наголошувала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, у разі обстрілу ворожої артилерії чи авіації не можна сповіщати про місця влучань, тому що це орієнтує окупантів.
Українська сторона дотримується норми висвітлення не менше ніж за три години.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.