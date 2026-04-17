Як отримати відстрочку через ЦНАП: алгоритм дій у 2026 році
- Уряд змінив правила оформлення відстрочок, зробивши ставку на цифрові сервіси та автоматизацію процесів.
- Частину відстрочок можна продовжити без повторного подання документів завдяки перевіркам у держреєстрах.
- Оформлення можливе онлайн або через ЦНАП.
Уряд оновив підхід до оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, змінивши саму логіку взаємодії між громадянами, ЦНАПами, застосунком Резерв+ і територіальними центрами комплектування.
Ключові зміни закріплені постановою Кабінету Міністрів України №560, а також у подальших роз’ясненнях Мінцифри та урядових структур щодо цифровізації процедур.
Автоматичне продовження відстрочок через державні реєстри
Нагадаємо, що з 1 листопада 2025 року в Україні запрацював оновлений порядок оформлення відстрочок, який передбачає максимальну цифровізацію та зменшення паперових процедур.
Як пояснювали в уряді та профільних органах, мета змін — скоротити черги, прибрати дублювання документів і знизити кількість контактів із ТЦК при первинному оформленні.
Фактично держава перейшла до моделі, де основні процеси або автоматизовані, або здійснюються через електронні сервіси. Це означає, що подання заяв, перевірка підстав і фіксація відстрочки дедалі більше залежать від даних державних реєстрів.
Одним із ключових нововведень стало автоматичне продовження відстрочок. Якщо інформація про підстави для відстрочки вже міститься у державних реєстрах і може бути підтверджена без додаткових звернень, система продовжує її самостійно.
Ідеться про категорії громадян, для яких підстави не змінюються з часом або легко верифікуються державою.
Серед них:
- люди з інвалідністю;
- багатодітні батьки;
- студенти;
- категорії, визначені урядовою постановою №560.
Урядовці у своїх роз’ясненнях наголошували, що такий підхід дозволяє уникнути повторного збору документів і щорічного підтвердження одних і тих самих підстав, якщо вони вже є в державних базах.
Оформлення відстрочки через застосунок Резерв+
Окремий напрям змін стосується цифрового оформлення. Через застосунок Резерв+ уже доступні визначені типи відстрочок, які можна отримати без відвідування установ.
Після оформлення користувач отримує електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Такий документ має повну юридичну силу, а його можна використовувати як у цифровому вигляді, так і в роздрукованому форматі.
Як зазначали в Мінцифрі, цей інструмент створений для того, щоб значна частина відстрочок оформлювалася без участі паперових процедур, а підтвердження відбувалося через державні реєстри та автоматичні перевірки.
Як отримати відстрочку через ЦНАП
Для тих, хто не може скористатися Резерв+ або чий тип відстрочки ще не переведений у цифровий формат, зберігається можливість оформлення відстрочки через ЦНАП.
Як відбувається оформлення на практиці:
- Ви приходите до ЦНАПу із документами: паспортом, РНОКПП і пакетом документів, які підтверджують ваше право на відстрочку. Далі адміністратор формує заяву в електронному вигляді та через портал Дія передає її разом із документами до відповідного ТЦК.
- Після цього система перевіряє, чи не подавали ви раніше іншу заяву, яка ще перебуває на розгляді. Якщо така заява є, подати нову не вийде — потрібно дочекатися рішення за попередньою.
- Якщо ж відкритих заяв немає і підстави для відстрочки підтверджені, документи автоматично надсилаються до того ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку.
- У випадку, якщо ви взагалі не стоїте на обліку в ТЦК, процес зупиняється. Про це повідомлення отримує адміністратор ЦНАПу у своєму кабінеті на порталі Дія. Спочатку потрібно стати на облік за місцем проживання, і лише після цього можна знову подавати заяву.
- Факт подання фіксується у вигляді опису вхідного пакета документів, який видає ЦНАП. Саме цей документ підтверджує, що заява офіційно прийнята до розгляду. Після цього рішення ухвалює виключно ТЦК, а ЦНАП лише передає документи та видає результат.
Попри цифровізацію та можливість оформлення відстрочки через ЦНАП, ключове рішення щодо надання або відмови у відстрочці залишається за територіальними центрами комплектування.
ЦНАП виконує технічну функцію, зокрема прийом документів, їхнє сканування та передання через електронні системи. Після розгляду справи ТЦК надсилає результат назад у систему, звідки заявник отримує повідомлення.
У разі відмови відповідне рішення надсилається заявнику із зазначенням причин, а також підписується кваліфікованим електронним підписом уповноваженого органу. Уряд підкреслює, що це робиться для прозорості процедур та зменшення ризиків зловживань.