Уряд оновив підхід до оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, змінивши саму логіку взаємодії між громадянами, ЦНАПами, застосунком Резерв+ і територіальними центрами комплектування.

Ключові зміни закріплені постановою Кабінету Міністрів України №560, а також у подальших роз’ясненнях Мінцифри та урядових структур щодо цифровізації процедур.

Автоматичне продовження відстрочок через державні реєстри

Нагадаємо, що з 1 листопада 2025 року в Україні запрацював оновлений порядок оформлення відстрочок, який передбачає максимальну цифровізацію та зменшення паперових процедур.

Як пояснювали в уряді та профільних органах, мета змін — скоротити черги, прибрати дублювання документів і знизити кількість контактів із ТЦК при первинному оформленні.

Фактично держава перейшла до моделі, де основні процеси або автоматизовані, або здійснюються через електронні сервіси. Це означає, що подання заяв, перевірка підстав і фіксація відстрочки дедалі більше залежать від даних державних реєстрів.

Одним із ключових нововведень стало автоматичне продовження відстрочок. Якщо інформація про підстави для відстрочки вже міститься у державних реєстрах і може бути підтверджена без додаткових звернень, система продовжує її самостійно.

Ідеться про категорії громадян, для яких підстави не змінюються з часом або легко верифікуються державою.

Серед них:

люди з інвалідністю;

багатодітні батьки;

студенти;

№560 категорії, визначені урядовою постановою

Урядовці у своїх роз’ясненнях наголошували, що такий підхід дозволяє уникнути повторного збору документів і щорічного підтвердження одних і тих самих підстав, якщо вони вже є в державних базах.

Оформлення відстрочки через застосунок Резерв+

Окремий напрям змін стосується цифрового оформлення. Через застосунок Резерв+ уже доступні визначені типи відстрочок, які можна отримати без відвідування установ.

Після оформлення користувач отримує електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Такий документ має повну юридичну силу, а його можна використовувати як у цифровому вигляді, так і в роздрукованому форматі.

Як зазначали в Мінцифрі, цей інструмент створений для того, щоб значна частина відстрочок оформлювалася без участі паперових процедур, а підтвердження відбувалося через державні реєстри та автоматичні перевірки.

Як отримати відстрочку через ЦНАП

Для тих, хто не може скористатися Резерв+ або чий тип відстрочки ще не переведений у цифровий формат, зберігається можливість оформлення відстрочки через ЦНАП.

Як відбувається оформлення на практиці:

Ви приходите до ЦНАПу із документами: паспортом, РНОКПП і пакетом документів, які підтверджують ваше право на відстрочку. Далі адміністратор формує заяву в електронному вигляді та через портал Дія передає її разом із документами до відповідного ТЦК.

Після цього система перевіряє, чи не подавали ви раніше іншу заяву, яка ще перебуває на розгляді. Якщо така заява є, подати нову не вийде — потрібно дочекатися рішення за попередньою.

Якщо ж відкритих заяв немає і підстави для відстрочки підтверджені, документи автоматично надсилаються до того ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку.

У випадку, якщо ви взагалі не стоїте на обліку в ТЦК, процес зупиняється. Про це повідомлення отримує адміністратор ЦНАПу у своєму кабінеті на порталі Дія. Спочатку потрібно стати на облік за місцем проживання, і лише після цього можна знову подавати заяву.

Факт подання фіксується у вигляді опису вхідного пакета документів, який видає ЦНАП. Саме цей документ підтверджує, що заява офіційно прийнята до розгляду. Після цього рішення ухвалює виключно ТЦК, а ЦНАП лише передає документи та видає результат.

Попри цифровізацію та можливість оформлення відстрочки через ЦНАП, ключове рішення щодо надання або відмови у відстрочці залишається за територіальними центрами комплектування.

ЦНАП виконує технічну функцію, зокрема прийом документів, їхнє сканування та передання через електронні системи. Після розгляду справи ТЦК надсилає результат назад у систему, звідки заявник отримує повідомлення.

У разі відмови відповідне рішення надсилається заявнику із зазначенням причин, а також підписується кваліфікованим електронним підписом уповноваженого органу. Уряд підкреслює, що це робиться для прозорості процедур та зменшення ризиків зловживань.

Джерело : Урядовий портал

