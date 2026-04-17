Цієї суботи, 18 квітня, в Україні графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності не прогнозуються. 

Таку заяву опублікували в Укренерго.

Що відомо про графіки відключення світла 18 квітня 

Зазначається, що попри те, що спеціальних заходів з обмеження електроенергії завтра, 18 квітня, не планується, користувачам не варто користуватися потужними електроприладами в цей день у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Чернігові після масованої атаки РФ 17 квітня тимчасово зупинила роботу Чернігівська ТЕЦ. Через це для споживачів призупинили подачу гарячої води.

Раніше, 16 квітня, у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях були введені аварійні відключення світла після масованого обстрілу.

Також через атаку енергетичної інфраструктури Півдня України, були частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

