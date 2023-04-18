Параноя Путіна зашкалює – експерт про вже другий візит очільника Кремля на ТОТ

Візит президента РФ Володимира Путіна на тимчасово захоплені території Херсонської та Луганської областей насправді не є несподіванкою.

Так появу очільника Кремля в штабах окупаційних угруповань Дніпро та Схід 18 квітня прокоментував військовий та політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Експерт наголошує: щоб з’ясувати, чому Путін зачастив на окуповані території, слід розуміти, що це дуже боягузлива людина.

– Параноя Путіна зашкалює. І якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з генерал-полковником Лапіним, то вкотре з упевненістю повторю: у Путіна немає двійників, бо він їх боїться. І не лише їх, – переконаний Олександр Коваленко.

Путін, наголошує військовий та політичний оглядач, – людина до неподобства боягузлива.

На підтвердження своїх переконань, Олександр Коваленко нагадав, що, наприклад, у 2016 році Путін пів року не залишав Росію через страх, що його літак можуть збити “підступні американці”.

За пів року тоді він відвідав лише Білорусь, що складно назвати закордонною поїздкою.

У 2020 році, продовжує Олександр Коваленко, очільник Кремля взагалі сховався на рік у бункері в Ново-Огарьово, боячись коронавірусу.

– До речі, тоді всі офіційні заходи були зведені нанівець, хоча могли ж залучати двійників хоч щодня, чи не так? – відзначає експерт.

Тож, додає військовий та політичний оглядач, можна лише уявити, як Путіна, який навіть із вертольота боїться виходити, поки лопаті не зупиняться, “ламає” теперішня ситуація, що він здійснює один демонстративний візит на окуповані території України за іншим.

Такі візити, певен Олександр Коваленко, якнайкраще демонструють те, що росіян хочуть переконати в тому, що в них в Україні все йде “за планом”.

Це, стверджує оглядач, красива картинка контрольованої ситуації на тлі паніки в Генштабі російських окупаційних військ, який не може передбачити, звідки чекати контрнаступу ЗСУ та як підготуватися до нього.

– Так, візит показовий. Показовий тим, що Путіну довелося особисто теліпатися на тимчасово окуповані території (ТОТ, – Ред.), щоб вкотре переконувати споживачів інформаційного фастфуду в стабільності “СВО”. Власне, Путін ще ніколи не був такий близький до провалу… Хоча він із цього провалу і не вибирався, – підсумовує Олександр Коваленко.

Варто наголосити, що Володимир Путін показово “роз’їздився” після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на його арешт у справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Після видання ордера диктатора можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Наступного дня, 18 березня, після новини про ордер на арешт Путін здійснив вояж до Криму до річниці окупації півострова.

Потім уночі буцімто прилетів до поки що захопленого Маріуполя Донецької області, звідки попрямував на нараду до командного пункту в Ростові-на-Дону, щоб заслухати доповіді очільника Генштабу та низки воєначальників.

Абсолютно безглуздий візит Путіна на ТОТ став тоді головною темою пропагандистських шоу в РФ.

А вже місяць потому, 18 квітня, на сайті Кремля повідомили, що Володимир Путін побував в окупаційному штабі угруповання військ Дніпро на Херсонському напрямку, а потім вирушив до штабу Національної гвардії Схід на анексованій території Луганської області.

Поїздки президента РФ раніше не анонсували.

Відомо, що Путін прийняв доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплинського та командувача угруповання військ Дніпро генерал-полковника Олега Макаревича.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Коваленко, сайт Президента Росії

Фото: сайт Президента Росії

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