Знищені ґрунти, військові бази та міст: Ташева про екологічну катастрофу в Криму

Після деокупації Криму Україна передусім матиме величезну екологічну проблему у вигляді засолених ґрунтів, які вже зараз непридатні для ведення сільського господарства.

– Коли ви видобуваєте артезіанську воду, яка дуже цінна, і використовуєте для поливу – це дуже дивно. Через те, що не було води з Північнокримського каналу, її почали багато видобувати з підземних джерел, – заявила в ефірі телемарафону Єдині новини в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, після того, як вода знову пішла каналом, окупанти шукали якісь альтернативні шляхи постачання води на схід та захід Криму, зокрема почали використовувати підземні трубопроводи, проте це невелика кількість – десь до 100 млн кубометрів.

Окрім того, Ташева звернула увагу на великі військові бази та Кримський міст, збудовані окупантами, які також сильно вплинули на екологію, зокрема Азовського моря.

– На флору та фауну передусім. Для дельфінів у Чорному морі, які мігрували періодично, це була величезна травма, як кажуть біологи. Відповідно, коли почали курсувати великі кораблі, почалися мінування моря, це дуже сильно вплинуло на цих морських ссавців. Тому дельфіни викидаються на узбережжя Чорного моря, – пояснила вона.

Серед інших екологічних проблем, спричинених роками окупації, Ташева назвала забудову природозаповідних зон, створення там військових баз.

– А ще, звісно, те, що це дуже складний процес, коли у тебе на території відбуваються військові дії. Це не може не впливати, – підсумувала представник президента України в АРК.

Перед цим Таміла Ташева розповіла про водопостачання у Криму, зокрема про те, що з 2014 року окупанти почали видавати дуже багато ліцензій на видобуток підземних вод, що потім вплинуло на екологічну ситуацію, оскільки відбулося засолення ґрунтів.

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