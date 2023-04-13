Московський патріархат повністю націлений на знищення України – Єленський

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) вважає неможливим присутність на території України релігійних організацій із центрами впливу в Росії.

Як пояснив Фактам ICTV голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ця заява матиме серйозний вплив на розвиток державно-церковних відносин.

Також ВРЦіРО підтримала позицію держави щодо Києво-Печерської Лаври та наголосила, що це українська святиня, і туди має бути доступ усім українцям.

– Урядовий законопроєкт, яким не допускається діяльність релігійних організацій з центрами в Росії, сприятиме безпеці України. Він унеможливить вплив московського патріархату, який своє чергою перебуває не просто під впливом, а під повним контролем Кремля, на релігійні організації в Україні, – пояснив Єленський.

Законопроєкт припускає, що останнє слово у питаннях про унеможливлення діяльності УПЦ МП в Україні належатиме суду.

– Головна ідея полягає в тому, що релігія не може бути каналом впливу країни-агресора на українське релігійне середовище. Московський патріархат повністю націлений на знищення України, її ідентичності, культурного і конфесійного коду. І тому такий вплив є абсолютно неприйнятним для України. Йдеться про демонтаж структур, через які іде цей вплив, а не про війну з рядовими віруючими і священниками. В цьому полягає суть і законопроєкту, і суть політики, яку здійснює українська держава, – сказав Єленський.

Голова ДЕСС наголосив, що насправді Україна є простором чи не найбільшої релігійної свободи у Європі.

– Коли йдеться про недопущення державної комісії у приміщення, яке належить державі – то це, звичайно, не про релігійну свободу. Я задоволений тим, що комісія Міністерства культури вже почала роботу у 112 корпусі Києво-Печерської лаври. Заповіднику необхідний аудит. І цей аудит буде здійснений, – сказав він.

Демонтаж структур московського патріархату в Україні має відбуватись без порушень в сфері свободи совісті, тобто в межах українського законодавства.

– У суспільстві накопичилося обурення діями і московського патріархату. Важливо, щоб це обурення не вилилося у насильство. Обурення пов’язано з тим, що найбільша святиня перебувала в руках московського патріархату. Московський патріархат встановив монополію на цю святиню, і не допускав туди інші українські церкви. Для того, щоби відновити справедливість, власне, і почала роботу ця комісія, – сказав голова ДЕСС.

Єленський вважає, що постання єдиної помісної православної церкви в Україні, яка об’єднає всіх православних, є неминучим.

– Держава, починаючи з грудня минулого року, діє достатньо виважено. Хоча і жорстко. Тому що накладено персональні санкції на деяких діячів. Деякі з них позбавлені українського громадянства. Але водночас держава показує можливий вихід – це розрив з центром, який прагне знищення України, – зазначив він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.