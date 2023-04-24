Победа украинцев над российскими захватчиками будет общей, но для этого необходимо продолжать поддержку государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении по итогам 23 апреля.

Он начал с благодарности украинским военным, которые сейчас в бою, на позициях или боевых задачах, особенно в Авдеевке, Марьинке, Бахмуте и на Лиманском и Северском направлениях.

— Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе — везде, где сейчас более-менее уже тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, уважайте это, — сказал он.

Президент призвал помогать всем украинским воинам, когда это нужно и поддерживать государство и оборону так, как это возможно.

Украинский лидер подчеркнул, что “наша победа в этой войне будет общей”.

— Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою! Слава нашему прекрасному народу, — сказал он.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских ударов.

Он отдельно поблагодарил и отметил пожарных-спасателей — сержанта Романа Светличного, сержанта Петра Бондаренко, старшего сержанта Алексея Ингульского, старшего прапорщика Александра Иваненко, майора Василия Мельника и подполковника Виктора Кузьменко.

Президент также выделил благодарность для украинских психологов в их профессиональный день.

— Я благодарю каждого и каждую, кто выбрал именно эту профессию и посвящает свою жизнь и собственно свое время здоровью и спокойствию других. Где бы вы ни работали, когда бы ни работали, при каких бы условиях это ни происходило, смысл работы психолога всегда благородный — помочь. Спасибо тем, кто помогает нашим людям, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что начиная с 1990-х годов именно 23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права.

Президент подчеркнул, что сегодня, когда миллионы украинских людей находятся в разных странах, а украинские дети живут и учатся в других языковых и культурных средах — “особенно важно, чтобы через украинскую книгу украинское видение мира все это объединяло наших людей, сохраняло связь с домом”.

Украинский глава государства также анонсировал “несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам — больше оружия”.

По его словам, почти ежедневно происходят соответствующие коммуникации с партнерами, а украинская дипломатия имеет соответствующие задачи.

— Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа. И так правильно. Именно так это работает. Результат базируется на подготовке, — сказал он.

Напомним, украинские военные в ночь на 23 апреля успешно отбили штурмы оккупантов на Авдеевском направлении, в результате чего россияне потеряли две роты личного состава и 10 единиц техники.

Источник : Офис президента

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