Після поширення в українських ЗМІ інформації аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) щодо начебто заходу ЗСУ на лівобережжя Дніпра, Росія підтягнула туди додаткові сили і відповіла обстрілом Херсонської області.

Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Її запитали, якою є уточнена інформація щодо заявленого аналітиками форсування річки Дніпро нібито українськими військовими.

– Треба довіряти достовірним джерелам і розуміти, що таке висновки аналітики, і що таке звіт про проведену бойову роботу. Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна і не дуже приємна, тому що реагуючи на такі інформаційні вкиди ворог дуже суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо дуже потужний обстріл Херсонського району, Бериславського району, – повідомила вона.

За її даними, в результаті атаки Росії були зруйновані близько 30 житлових будинків та школа в одному з населених пунктів, крім того, постраждали цивільні люди.

– Натхненний такою інформацією ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерією і намагався довести усіма силами, що він ще утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційний вкид в умовах гібридної війни, – додала Гуменюк.

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня вважає, що аналітики з ISW можуть повідомляти свої оцінки, спираючись на заяви воєнкорів та військових блогерів, втім це не офіційні джерела і українським медіа слід ретельніше перевіряти інформацію, яка йде в публічний простір.

Її також запитали, як вона може прокоментувати чергові вибухи в тимчасово окупованому Криму.

– На даному етапі можемо констатувати, що сезон бавовни квітне, як і сама бавовна. Ми попереджали і обіцяли, що таке і буде. Вони вже нарили там достатньо грядок для того, щоб бавовна була рясною. Тому, якщо вони риють – ми засіваємо. Далі буде, – сказала вона.

Нагадаємо, у неділю аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили України нібито зайняли позиції на східному березі Херсонської області. В очікуванні українського контрнаступу, зазначену інформацію ISW широко поширили в українських ЗМІ.

Пізніше російські окупанти обстріляли Херсонську область з мінометів та авіації.

Згодом військовий експерт Олександр Мусієнко казав, що дані аналітиків про начебто перекидання українських сил на лівий берег Дніпра на півдні України можуть бути оцінені з двох аспектів.

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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