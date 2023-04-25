На Сході України російські окупаційні війська посилили артилерійські обстріли, а також змінили тактику застосування бойової авіації та безпілотників.

Про це повідомив керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ворог знову почав нарощувати артилерійську потужність і обстрілює наші позиції фактично так само, як це було в лютому, – зазначив він.

За словами речника, протягом доби окупанти майже 500 разів атакували українські позиції зі своїх артилерійських систем.

Крім того, ворог за добу 22 рази штурмував позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки. Війська РФ не полишають спроб захопити цей населений пункт, щоб відрізати та блокувати Авдіївку.

Дмитрашківський уточнив, що змінилася тактика окупантів у повітрі. Якщо раніше вилітав один – максимум два ворожі літаки, і вони діяли здебільшого поодинці, то вчора працювали “в команді”.

– Що ж до тактики, яку застосовує ворог, то за вчорашній день дещо змінилося. Ворог намагається показати свою перевагу в повітрі… Вчора це була така командна робота, коли працювали два літаки, “виманювали” наші сили ППО, а третій літак завдав уражень, – пояснив речник.

Він поінформував, що за вчорашній день ворог застосував удвічі більше розвідувальних дронів на Донецькому напрямку. Крім того, війська РФ змінили тактику застосування дронів-камікадзе.

– Учора вперше використано іншу тактику застосування дронів-камікадзе. Спочатку були застосовані Шахеди, їх вдало збили. Але після них з’явилися Ланцети, – заявив Дмитрашківський.

За його словами, за допомогою Шахедів ворог хоче виявити позиції української протиповітряної оборони, щоб завдати по них удару дронами Ланцет.

Дмитрашківський також розповів, що війська РФ не налаштовані на проведення штурмових дій, серед окупантів погіршився морально-психологічний стан. Це стосується і нових “штурмових Z-підрозділів”.

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