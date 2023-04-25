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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В цирк приїхали, хочеться застрелитися: окупанти скаржаться на участь у війні

В цирк приїхали, хочеться застрелитися: окупанти скаржаться на участь у війні
Фото: Getty Images

Морально-психологічний стан у військах РФ погіршується. Російські окупанти скаржаться на війну, ситуацію на фронті та зізнаються в небажанні далі жити.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

У ньому путінський солдат розповідає співрозмовниці, що йому інколи “хочеться застрелитися”, оскільки він уже не витримує на фронті.

– Стискається все. Загалом спокою не дають (ймовірно, йдеться про українських захисників, – Ред.). Подеколи застрелитися вже хочеться… Ми ж наче на війну приїхали. В цирк приїхали, – заявив окупант.

Під час телефонної розмови з’ясовується, що хоч він перебуває на бойових позиціях на території України, проте за документами ще числиться у Вольську (Саратовська область РФ).

На заклик співрозмовниці “потерпіти”, окупант відповів: Швидше вантаж-200 до тебе приїде, ніж я це все витерплю.

Росіянка, своєю чергою, поділилася під час розмови, що всі довкола неї “готуються до третьої світової війни”.

В одному з нещодавніх перехоплень ГУР розповідалося, що військове командування РФ не визнає мертвими своїх солдатів, вбитих під час війни в Україні. Таким чином Росія економить на виплатах їхнім родичам.

Станом на 25 квітня Збройні сили України ліквідували близько 187 тис. 770 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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