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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Мертвих окупантів “переводять” в інші підрозділи, щоб зекономити на виплатах – ГУР

Мертвих окупантів “переводять” в інші підрозділи, щоб зекономити на виплатах – ГУР
Фото: Getty Images

Російське військове командування не визнає мертвими своїх солдатів, ліквідованих на війні проти України, щоб зекономити на виплатах.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї телефонної розмови військовослужбовець одного з підрозділів РФ розповідає, що командування заднім числом “переводить” уже мертвих солдатів до інших підрозділів, а також оформлює їх зниклими безвісти.

Такі маніпуляції дозволяють РФ не платити родичам загиблих окупантів обіцяні грошові виплати.

– У другому батальйоні тесть служив, загинув. Не могли знайти нічого. А його заднім числом перевели до іншого підрозділу, тобто в інший батальйон, та оголосили зниклим безвісти. Він був резервістом, загинув десь там у Новобахмутівці. Він загинув, і вже мертвим його переводили в інший підрозділ, – повідомив окупант під час розмови.

В іншому перехопленні ГУР путінський солдат скаржився дружині на великі втрати на фронті, відсутність грошей, забезпечення та ротації.

Російські окупанти також обговорювали розстріл військового командування РФ через невдачі на полі бою в Україні.

Станом на 21 квітня Збройні сили України ліквідували понад 185 тис. окупантів (630 осіб лише протягом доби) та тисячі одиниць військової техніки РФ.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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