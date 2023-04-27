Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США

ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Фото: Getty Images

Збройні сили України мають всі шанси для успішного контрнаступу та подальшого звільнення тимчасово окупованих територій від російської окупації.

Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі у Конгресі США. За його словами, згідно з моделюванням, проведеним союзниками, Україна перебуває в хорошому становищі для контратаки.

– США працювали з ними над можливим раптовим нападом. Сухопутні сили Росії сьогодні більші, ніж вони були на початку конфлікту, попри численні втрати, – зазначив генерал.

Він додав, що Сполучені Штати Америки працювали з українськими військовими щодо можливої ​​раптової атаки.

На його думку, російські війська трохи деградували, хоч і збільшили кількість солдатів. Генерал додав, що армія РФ має ще безліч одиниць тактичної авіації.

Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ отримали понад 98% обіцяної для контрнаступу бойової техніки.

Читайте також
Проводимо з партнерами особливу роботу, координацію оборонних кроків – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: CNN
Війна в Україні, ЗСУ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні – Шмигаль
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Розмова Зеленського з Сі та запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку: 428-й день війни
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Під Херсоном загинув гід журналіста з La Repubblica, сам репортер – поранений
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Україна отримає зброю вчасно для контрнаступу, 98% від обіцяного передано – Каволі
Українські військові
РФ знову заблокувала коридор в межах Чорноморської зернової ініціативи – ВМС ЗСУ
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.04.2023)
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.04.2023)
ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь