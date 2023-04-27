ЗСУ перебувають в гарному становищі для контрнаступу – генерал США

Збройні сили України мають всі шанси для успішного контрнаступу та подальшого звільнення тимчасово окупованих територій від російської окупації.

Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі у Конгресі США. За його словами, згідно з моделюванням, проведеним союзниками, Україна перебуває в хорошому становищі для контратаки.

– США працювали з ними над можливим раптовим нападом. Сухопутні сили Росії сьогодні більші, ніж вони були на початку конфлікту, попри численні втрати, – зазначив генерал.

Він додав, що Сполучені Штати Америки працювали з українськими військовими щодо можливої ​​раптової атаки.

На його думку, російські війська трохи деградували, хоч і збільшили кількість солдатів. Генерал додав, що армія РФ має ще безліч одиниць тактичної авіації.

Раніше головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ отримали понад 98% обіцяної для контрнаступу бойової техніки.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.