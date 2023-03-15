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Факти / Україна

Правоохоронці розповіли, скільки злочинів Росія вчинила проти українських журналістів з початку повномасштабної війни

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
журналісти на війні в Україні
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили понад 50 кримінальних проваджень, щодо злочинів російської армії проти українських і закордонних журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України.

Про це на брифінгу у Києві заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Так від 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано: 

Зараз дивляться
  • 29 фактів загибелі журналістів;
  • 17 фактів поранення;
  • 12 фактів позбавлення права пересування.

– 11 журналістів зараз на непідконтрольній території. Доля їх частково відома, частково не відома, хтось знаходиться в полонії, – зауважив Цуцкірідзе.

Заступник начальника департаменту Офісу Генпрокурора Юрій Рудь зазначив, що атаки та напади окупантів на журналістів є складова геноциду українського народу.

– Українські журналісти разом з іншими патріотами становлять найбільшу небезпеку для окупантів, – сказав Рудь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста вручив державні нагороди українським працівникам медіа і членам родин журналістів, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії, та розповів про обставини смерті кожного.

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