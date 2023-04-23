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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Коли Крим буде звільнено, Донбас піде слідом – Годжес

Коли Крим буде звільнено, Донбас піде слідом – Годжес
Фото: Генштаб ЗСУ

Екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що метою українського контрнаступу має бути ізоляція Криму.

Про це він сказав в етері Radio NV.

Годжес зазначив, що російська армія слабка. Попри те, що росіян багато, це “все ті ж солдати, які були неефективними впродовж попередніх місяців”.

За його словами, якщо Захід забезпечить Україну всім, що було обіцяно, буде прекрасний шанс на успішний контрнаступ.

Американський генерал також заявив, що метою контрнаступу має бути ізоляція Кримського півострова.

– Вирішальним полем бою у війні стане Крим. Подальший наступ не має звільнити, наприклад, Донбас. Це не буде його метою. Завдання – забезпечення умов для звільнення Криму. Коли Крим буде звільнено, Донбас піде слідом, – наголосив він.

Раніше колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес повідомив, що контрнаступ ЗСУ може початися вже за кілька тижнів, а війна може закінчитися до кінця 2023 року.

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Джерело: Radio NV

Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Росія
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