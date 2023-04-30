Чехія розгляне визнання депортації кримських татар актом геноциду – Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел планує обговорити з членами парламенту питання щодо визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Про це він заявив на брифінгу у Празі після візиту в Україну.

Павел вважає, що кримські татари дуже тривалий час, з часів правління Йосипа Сталіна у СРСР, зазнають утисків з боку РФ. Представники цього народу звернулися до Петра Павела під час його візиту в Україну, аби Чехія приєдналася до низки країн, які засудили депортацію кримських татар 1944 року як акт геноциду.

– У минулому відбулося те, що можна з чистою совістю назвати геноцидом, хоча в Радянському Союзі це називали переселенням… Це переселення мало всі ознаки геноциду, – зауважив президент і додав, що обговорить це питання з членами парламенту.

Крім того, Петр Павел зауважив, що кримські татари підтримували Чехословаччину у 1968 році, після її окупації СРСР, і чехи не мають про це забувати.

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