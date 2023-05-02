Для того, щоб створити міжнародний легітимний трибунал над керівництвом РФ, потрібно зібрати якомога більшу коаліцію країн на його підтримку.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Міжнародне правосуддя – річ повільна, на жаль. Ми пришвидшуємо цей процес, як можемо. Перед нами стоять дві задачі – забезпечити правосуддя, створити трибунал, щоб він запрацював. З іншого боку – підготувати це максимально якісно. Тут питання не в термінах, а в кінцевій якості вироків. Важливо створити збалансований склад учасників, регіонально, політично, і ми до цього йдемо, – сказав очільник МЗС України.

За словами Кулеби, ухвалення резолюції Перемога України у Конгресі США буде політично важливим кроком.

– Це буде політичний сигнал для консолідації політичних еліт всередині США, сигнал американським виборцям. Якщо за цю резолюцію проголосують і демократи, і республіканці, то і виборці побачать, що перемога України – це тема, яка об’єднує і демократів, і республіканців. Це буде перший подібний документ, ухвалений під час спікерства пана Маккарті, – сказав міністр ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

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