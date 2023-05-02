У тимчасово окупованому Криму з початку 2023 року зафіксовано понад 30 вибухів.

Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

– Моніторингова група BlackSeaNews та Інститут Чорноморських стратегічних досліджень з 1 січня 2023 року зафіксували на Кримському півострові, за відкритими джерелами, понад 30 “бавовн” у різних районах півострова, – йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, 24 вибухи можна вважати “безсумнівними атаками безпілотників”. 12 “бавовн” було зафіксовано у районі Севастополя.

Нагадаємо, що сьогодні пролунали вибухи у центрі Криму. Гучно було у Червоногвардійському районі.

За попередньою інформацією, спрацювала російська протиповітряна оборона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

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