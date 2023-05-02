У Криму з початку року пролунало понад 30 вибухів
У тимчасово окупованому Криму з початку 2023 року зафіксовано понад 30 вибухів.
Про це повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.
– Моніторингова група BlackSeaNews та Інститут Чорноморських стратегічних досліджень з 1 січня 2023 року зафіксували на Кримському півострові, за відкритими джерелами, понад 30 “бавовн” у різних районах півострова, – йдеться у повідомленні.
За словами Клименка, 24 вибухи можна вважати “безсумнівними атаками безпілотників”. 12 “бавовн” було зафіксовано у районі Севастополя.
Нагадаємо, що сьогодні пролунали вибухи у центрі Криму. Гучно було у Червоногвардійському районі.
За попередньою інформацією, спрацювала російська протиповітряна оборона.
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