Війна в Україні

Щоб створити міжнародний легітимний трибунал над керівництвом РФ, потрібно зібрати якомога більшу коаліцію країн на його підтримку. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Міжнародне правосуддя – річ повільна, на жаль. Ми пришвидшуємо цей процес, як можемо. Перед нами стоять дві задачі – забезпечити правосуддя, створити трибунал, щоб він запрацював. З іншого боку – підготувати це максимально якісно. Тут питання не в термінах, а в кінцевій якості вироків. Важливо створити збалансований склад учасників, регіонально, політично, і ми до цього йдемо, – сказав очільник МЗС України.