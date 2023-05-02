Війна в Україні

Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Кулеба розповів про роботу, спрямовану на створення спецтрибуналу над РФ
Щоб створити міжнародний легітимний трибунал над керівництвом РФ, потрібно зібрати якомога більшу коаліцію країн на його підтримку. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Міжнародне правосуддя – річ повільна, на жаль. Ми пришвидшуємо цей процес, як можемо. Перед нами стоять дві задачі – забезпечити правосуддя, створити трибунал, щоб він запрацював. З іншого боку – підготувати це максимально якісно. Тут питання не в термінах, а в кінцевій якості вироків. Важливо створити збалансований склад учасників, регіонально, політично, і ми до цього йдемо, – сказав очільник МЗС України.
В Україні продовжать воєнний стан ще на 90 днів: до Ради внесли законопроєкт
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та мобілізації в Україні.
Відповідні законопроєкти опубліковані на сайті Верховної Ради. Згідно з текстом пояснювальної записки, Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня.