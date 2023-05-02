Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна Live
Live
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни

Ключові події
00:06
Кулеба розповів про роботу, спрямовану на створення спецтрибуналу над РФ
00:02
В Україні продовжать воєнний стан ще на 90 днів: до Ради внесли законопроєкт
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
2 Травня, 0:06

Кулеба розповів про роботу, спрямовану на створення спецтрибуналу над РФ

Щоб створити міжнародний легітимний трибунал над керівництвом РФ, потрібно зібрати якомога більшу коаліцію країн на його підтримку. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Міжнародне правосуддя – річ повільна, на жаль. Ми пришвидшуємо цей процес, як можемо. Перед нами стоять дві задачі – забезпечити правосуддя, створити трибунал, щоб він запрацював. З іншого боку – підготувати це максимально якісно. Тут питання не в термінах, а в кінцевій якості вироків. Важливо створити збалансований склад учасників, регіонально, політично, і ми до цього йдемо, – сказав очільник МЗС України.

2 Травня, 0:02

В Україні продовжать воєнний стан ще на 90 днів: до Ради внесли законопроєкт

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити терміни дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти опубліковані на сайті Верховної Ради. Згідно з текстом пояснювальної записки, Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів із 20 травня.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (01.05.2023)
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (01.05.2023)
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (01.05.2023)
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (01.05.2023)
Вибухи у Токмаку та Криму, обстріл Херсону й Кізомиса: 433-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь