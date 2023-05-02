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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сезон “бавовни” в Криму ще ніхто не закривав – Гуменюк про поведінку флоту РФ

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Підрив нафтобази в поки що окупованому Севастополі суттєво вплине на здатність флоту РФ постійно перебувати на чергуванні в Чорному морі.

Хоч кількість кораблів у морі навряд чи критично зменшиться найближчим часом, повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За словами представниці ОК Південь, російські кораблі дійсно живились із нафтобази, де 29 квітня сталася пожежа, але це не єдине місце, де РФ зберігає паливно-мастильні матеріали.

Зокрема, в окупантів є можливість заходити в Новоросійськ для поповнення запасів.

Тому, імовірно, росіяни продовжать демонструвати присутність у Чорному морі.

Українська сторона не виключає, що на чергування можуть вийти нові ракетоносії, тому Сили оборони пильно стежать за ситуацією.

– Ми розуміємо, що через певний час росіяни вишукуватимуть, як поповнити запаси, але сезон “бавовни” в Криму ще ніхто не закривав, – зауважила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що 29 квітня на нафтобазі поблизу Козачої бухти, що за 15 км від центру Севастополя, згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тис. т.

Нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по мирних містах України.

Підрив нафтобази суттєво підірвав логістику ворога. А саме підрив логістики ворога є передумовою масштабного контрнаступу Збройних сил України.

Перш ніж перейти до активних дій, українським військовим необхідно виснажити ворога, позбавити стабільного забезпечення на всіх напрямках, унеможливити підтягування резервів особового складу, паливно-мастильних, ремонтних матеріалів та запасів боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, ЗСУ, Пожежа, Російська агресія, РФ, Севастополь, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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