Під Києвом пролунали вибухи: в ОВА пояснили, що відбувається

Вибухи на околицях Києва пов’язані із роботою саперів, які ліквідують вибухівку в Бучанському районі.

Про вибухи 4 травня повідомили, зокрема, місцеві жителі столиці.

Втім, у повідомленні Київської міської військової адміністрації пояснили, що вибухи пов’язані з плановими роботами.

– На околицях Києва може бути гучно. Сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста можуть лунати звуки вибухів, – попередили в адміністрації.

Влада міста закликала жителів зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги – перебувати в укриттях.

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