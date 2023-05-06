Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

Український президент Володимир Зеленський отримав у подарунок від свого чеського колеги легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це президент Чехії Петр Павел повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22, – зазначив Павел.

Ян Драгота, генеральний директор та голова правління компанії Colt CZ Group заявив, що цей подарунок представляє промислову традицію Чехії.

V únoru 2022 ???????? tvrdě narazilo na nezlomnost ???????? lidu. Od začátku jim v boji pomáhají i české zbraně. Na znamení respektu k hrdinství ???????? jsem @ZelenskyyUa předal legendární CZ 75 sériového čísla 22. Edice Řád Bílého lva vystihuje odvahu, se kterou stojí v čele svého národa. pic.twitter.com/uzft38ETOT — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 5, 2023

– Я надзвичайно вдячний за те, що президент Павел обрав пістолет з ручним гравіюванням, виготовлений на чеській збройовій фабриці, як офіційний державний подарунок президенту Зеленському. Цей подарунок представляє не лише промислову традицію Чеської Республіки, але й підтримку України в її героїчній боротьбі проти російської агресії та захисті наших євроатлантичних цінностей, – сказав Драгота, якого цитує чеське видання Blesk.

У зв’язку з цією державною нагородою компанія Colt CZ Group готує благодійний аукціон пістолета CZ 75 Order of the White Lion з серійним номером RBL-022. Це так званий віртуальний відбиток зброї, яку Павло подарував Зеленському. Виручені на аукціоні кошти будуть спрямовані на збірний рахунок посольства України в Чеській Республіці для підтримки української армії.

Компанія Colt CZ Group вже передавала кілька своїх виробів на благодійні аукціони, кошти від яких були спрямовані на збірний рахунок посольства України в Чеській Республіці. Загалом це були мільйони крон.

Кожен пістолет CZ 75 з серії Ордену Білого Лева прикрашені чеською національною символікою у вигляді листя липи та двохвостого лева. Елементи управління пістолету, екстрактор, гвинти рукоятки та дно магазину позолочені, а у праву частину рамки вмонтовано щиток з 14-каратного золота з коронованим двохвостим левом з малого державного герба Чехії.

За словами представників компанії Colt CZ Group, подарований президенту Зеленському пістолет зберігається в спеціальному декорованому кейсі. Він обшитий синім мікроплюшем і позначений етикеткою з присвятою від президента Павла українською мовою.

Холдинг Colt CZ Group є провідним світовим виробником стрілецької зброї для збройних сил Чехії, особистої оборони, полювання, спортивної стрільби та іншого комерційного використання.

Джерела: Petr Pavel, Blesk

Фото: Petr Pavel

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