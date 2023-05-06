Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

Український президент Володимир Зеленський отримав у подарунок від свого чеського колеги легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це президент Чехії Петр Павел повідомив на своїй сторінці у Twitter.

– У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22, – зазначив Павел.

Ян Драгота, генеральний директор та голова правління компанії Colt CZ Group заявив, що цей подарунок представляє промислову традицію Чехії.

– Я надзвичайно вдячний за те, що президент Павел обрав пістолет з ручним гравіюванням, виготовлений на чеській збройовій фабриці, як офіційний державний подарунок президенту Зеленському. Цей подарунок представляє не лише промислову традицію Чеської Республіки, але й підтримку України в її героїчній боротьбі проти російської агресії та захисті наших євроатлантичних цінностей, – сказав Драгота, якого цитує чеське видання Blesk.

У зв’язку з цією державною нагородою компанія Colt CZ Group готує благодійний аукціон пістолета CZ 75 Order of the White Lion з серійним номером RBL-022. Це так званий віртуальний відбиток зброї, яку Павло подарував Зеленському. Виручені на аукціоні кошти будуть спрямовані на збірний рахунок посольства України в Чеській Республіці для підтримки української армії.

Компанія Colt CZ Group вже передавала кілька своїх виробів на благодійні аукціони, кошти від яких були спрямовані на збірний рахунок посольства України в Чеській Республіці. Загалом це були мільйони крон.

Кожен пістолет CZ 75 з серії Ордену Білого Лева прикрашені чеською національною символікою у вигляді листя липи та двохвостого лева. Елементи управління пістолету, екстрактор, гвинти рукоятки та дно магазину позолочені, а у праву частину рамки вмонтовано щиток з 14-каратного золота з коронованим двохвостим левом з малого державного герба Чехії.

За словами представників компанії Colt CZ Group, подарований президенту Зеленському пістолет зберігається в спеціальному декорованому кейсі. Він обшитий синім мікроплюшем і позначений етикеткою з присвятою від президента Павла українською мовою.

Холдинг Colt CZ Group є провідним світовим виробником стрілецької зброї для збройних сил Чехії, особистої оборони, полювання, спортивної стрільби та іншого комерційного використання.

Читайте також
Чехія розгляне визнання депортації кримських татар актом геноциду – Петр Павел
президент Чехії Петр Павел

Джерела: Petr Pavel, Blesk

Фото: Petr Pavel

Володимир Зеленський, Петр Павел, Президент України, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У підсумку зустрічей у Гельсінкі та Гаазі маємо потужне посилення ЗСУ зброєю – Зеленський
Володимир Зеленський
Френсіс Фукуяма та Пол Нерс стали новими амбасадорами United24
Френсіс Фукуяма, Пол Нерс
Україна та Нідерланди домовилися створити спецтрибунал проти злочину РФ у Гаазі
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
У Нідерландах Зеленському показали ще один ЗРК Patriot та іншу техніку, яку нададуть Україні
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Є серйозні пакети від партнерів: Зеленський про результат візиту до Нідерландів і Фінляндії
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь