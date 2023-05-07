Ці ракети летіли б в нікуди: чому важливо було мовчати про збиття Кинджалу

Якби інформація про збиття російської гіперзвукової ракети Кинджал залишалася в таємниці принаймні ще декілька днів, тоді це дало б час Збройним силам України для ліквідації інших ворожих цілей. РФ запускала б знову ракети, які збили б Сили оборони.

Про це заявив авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– 3 і 4 травня – це бар’єр, через який пройшли Збройні сили України. Я трохи знаю, що таке попередити ворога про те, що збили його ефективний засіб. Розумієте, якщо вони ще й дізналися, в якому місці збили… Там є своєрідне застосування тих ракетних комплексів, особливо Patriot, там є своя специфіка. Якщо ворог ще б два-три дні не дізнався про це, тоді могли ще запускати ці ракети, і вони були б збиті. А зараз вони вже чітко знають, що в нас у тому місці стоїть Patriot, якщо ми його й пересунемо, то недалеко, і що завдавати таких ударів їм вже сенсу немає. Ці ракети летять в нікуди, як уламки приземляються, – сказав авіаційний експерт.

Валерій Романенко зазначив, що дальність виявлення ракети – не більше ніж 50 км, а дальність ураження – всього 20 км.

– Щодо принципу збиття Кинджалів – це не просто надзвукова ракета. Це майже гіперзвукова ракета – вона вже на грані. На кінцевому етапі вона літає зі швидкістю приблизно 4-4,5 махи. Це означає 1,5 км за секунду. По ній випускають зенітну ракету, але Patriot використовує два типи ракет – проти літаків і таких балістичних ракет.

Ця ракета теж стартує зі швидкістю 2,5 махи. Двічі кліпнути очима – і 2,5 км пролітає. Водночас дальність виявлення ракети – не більше ніж 50 км. Дальність ураження – 20 км. І уразити, уявіть собі, 2,5 км за секунду, а потрапити потрібно ракетою в ракету, інакше не буде збиття, – зазначив Романенко.

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