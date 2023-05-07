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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна отримала перші ізраїльські радари для перехоплення ракет

Ізраїльські радари для перехоплення ракет

Україна отримала перші 3 з 16 радарів виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries, які використовуватимуться для виявлення та попередження атак російськими ракетами.

Про це повідомляє Israel Defense.

Перше фото трьох радарів RADA на території України опублікував у Twitter ізраїльський волонтер Natan Flayer.

Повідомляється, що радари RADA використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків та ракет. Радари підключені до системи оповіщення, що попереджає мешканців, яким загрожує небезпека, про необхідність сховатися. 

Наголошується, що передання таких радарів потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.

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Фото: Скриншот з відео

Ізраїль, ЗСУ, Повітряні сили України, Україна
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