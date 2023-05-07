Україна отримала перші ізраїльські радари для перехоплення ракет

Україна отримала перші 3 з 16 радарів виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries, які використовуватимуться для виявлення та попередження атак російськими ракетами.

Про це повідомляє Israel Defense.

Перше фото трьох радарів RADA на території України опублікував у Twitter ізраїльський волонтер Natan Flayer.

המכ”מ ישראלי, המימון – בעיקר ליטאי (אבל גם אני השתתפתי), והמיקום – אוקראינה. 3 מתוך 16 כבר הגיעו. pic.twitter.com/j6b78Wnzyn — Natan Flayer ???????? (@NatanFlayer) May 5, 2023

Повідомляється, що радари RADA використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків та ракет. Радари підключені до системи оповіщення, що попереджає мешканців, яким загрожує небезпека, про необхідність сховатися.



Наголошується, що передання таких радарів потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.

Фото: Скриншот з відео

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