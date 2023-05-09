Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя

Сьогодні, 8 травня, у США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року.

Американське видання Associated Press має нагороду за екстрену фотозйомку з Маріуполя.

Пулітцерівську премію здобули українські співробітники AP – відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

– Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією, – сказала старша віцепрезидентка і виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Газета The New York Times була удостоєна нагороди за міжнародний репортаж – ідеться про висвітлення російських вбивств у Бучі.

Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США.

Премія була заснована американським журналістом і видавцем Джозефом Пулітцером, щорічно вручається з 1917 року.

Переможці у кожній категорії отримують приз у розмірі $15 тис., за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.