Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя

фотограф Євген Малолетка на тлі свого фото з Маріуполя
Фото: Getty Images

Сьогодні, 8 травня, у США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року.

Американське видання Associated Press має нагороду за екстрену фотозйомку з Маріуполя.

Пулітцерівську премію здобули українські співробітники AP – відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

– Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією, – сказала старша віцепрезидентка і виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Газета The New York Times була удостоєна нагороди за міжнародний репортаж – ідеться про висвітлення російських вбивств у Бучі.

Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США.

Премія була заснована американським журналістом і видавцем Джозефом Пулітцером, щорічно вручається з 1917 року.

Переможці у кожній категорії отримують приз у розмірі $15 тис., за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю.

Премія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Важливо з кількох причин. США високо оцінюють збиття українцями Кинджалу – CNN
ракета Кинджал
Вісім загиблих, семеро поранених. В американському Техасі сталася стрілянина у ТЦ
стрілянина у Техасі
Марка Міллі на посаді очільника Генштабу США може змінити Сі Кей Браун – Politico
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
Клінтон про напад РФ на Україну: Ще в 2011 році я зрозумів, що це питання часу
Білл Клінтон
У Польщі вже цього року з’явиться “центр HIMARS” – Блащак
Маріуш Блащак
Відео
Світові новини
Чорна сторона перемоги — це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

Нині в Україні – День пам’яті та примирення. Уже восьмий рік поспіль саме цього дня ми разом із всією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.

Христина Гавриш, Юля Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь