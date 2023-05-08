Ланцет і Zala: на Херсонщині сили ППО знищили три російських безпілотники
У понеділок, 8 травня, на Херсонщині українські захисники знищили два ворожих БпЛА типу Ланцет та один безпілотник типу Zala.
Про це повідомило Повітряне командування Південь.
– Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь знищено 3 російських безпілотних літальних апарати: 2 ударних БпЛА типу Ланцет і один безпілотник типу Zala, – йдеться у повідомленні.
Командування відзначило результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького зі знищення ворожих БпЛА Ланцет.
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Фото: Defense Express
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