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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ланцет і Zala: на Херсонщині сили ППО знищили три російських безпілотники

БпЛА Ланцет

У понеділок, 8 травня, на Херсонщині українські захисники знищили два ворожих БпЛА типу Ланцет та один безпілотник типу Zala.

Про це повідомило Повітряне командування Південь.

– Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь знищено 3 російських безпілотних літальних апарати: 2 ударних БпЛА типу Ланцет і один безпілотник типу Zala, – йдеться у повідомленні.

Командування відзначило результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького зі знищення ворожих БпЛА Ланцет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 439-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Defense Express

Безпілотники, Війна в Україні, Російська агресія
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