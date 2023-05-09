Генсек ООН заявив, що наразі переговори про мир в Україні неможливі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наразі не бачить можливості досягти припинення вогню у війні РФ проти України.
Про це пише El Pais.
– На жаль, я вважаю, що на цьому етапі мирні переговори неможливі. Обидві сторони переконані, що вони можуть перемогти, – сказав він.
За його словами, зараз ООН зосередилася на переговорах з Росією та Україною для вирішення конкретних проблем, таких як продовження Чорноморської зернової угоди, термін дії якої закінчується 18 травня.
Гуттереш також додав, що основною метою ООН є встановлення “справедливого миру відповідно до міжнародного права та Статуту ООН”.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готова до переговорів з Кремлем лише для обговорення капітуляції російської армії та виплат репарацій Києву.
Джерело: El Pais
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко