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Генсек ООН заявив, що наразі переговори про мир в Україні неможливі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наразі не бачить можливості досягти припинення вогню у війні РФ проти України.

Про це пише El Pais.

– На жаль, я вважаю, що на цьому етапі мирні переговори неможливі. Обидві сторони переконані, що вони можуть перемогти, – сказав він.

За його словами, зараз ООН зосередилася на переговорах з Росією та Україною для вирішення конкретних проблем, таких як продовження Чорноморської зернової угоди, термін дії якої закінчується 18 травня.

Гуттереш також додав, що основною метою ООН є встановлення “справедливого миру відповідно до міжнародного права та Статуту ООН”.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна готова до переговорів з Кремлем лише для обговорення капітуляції російської армії та виплат репарацій Києву.

Джерело: El Pais

Антоніу Гуттеріш, Війна в Україні, ООН, Росія, Україна
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