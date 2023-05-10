Українці вже не ігноруватимуть тривогу: посол Ізраїлю про нову систему оповіщення, Залізний купол і спільні загрози

Від початку повномаштабної агресії Росії народ України відчайдушно та хоробро боронить країну від окупантів.
І весь цей час, вже 15 місяців, українцям у цій справедливій боротьбі допомагає більшість цивілізованого світу. Серед союзників і Ізраїль. Історія взаємопідтримки наших народів не обмежується російсько-українською війною.
Про минуле, теперішнє і майбутнє відносин двох наших держав – Факти ICTV поговорили з надзвичайним та повноважним послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.
– В історії двох наших народів були різні сторінки. Однією з них ми можемо пишатися, як-от взаємопітридтримкою українців і євреїв під час Другої світової. 14 травня відзначається день пам’яті українців, які рятували євреїв від переслідувань.
Як ви вважаєте, чому важливо саме зараз згадати про історію нашої спільної боротьби з єдиним ворогом? І наскільки це зараз потрібно для протистояння тиранічному режиму Кремля, який загрожує безпеці усієї Європи?
– Зовсім нещодавно ми відзначили День перемоги над нацизмом. У цьому контексті важливо говорити про історії праведників світу. Людей, які рятували євреїв у роки Другої світової війни, зокрема, в Україні. За даними Яд ва-Шем, інституту вивчення Голокосту, Ізраїль в Україні налічує 2 763 праведники народів світу.
Насправді їх набагато більше, і було набагато більше випадків порятунку євреїв від переслідування нацистами в роки Другої світової війни. Ми весь час пам’ятаємо про це. Щороку знаходяться нові свідчення порятунку євреїв, виникають нові імена праведників народів світу. На жаль, багатьох уже немає в живих. Але живі їхні нащадки, діти, онуки, про яких ми теж не забуваємо.
І зараз в Україні особлива ситуація, війна йде вже понад рік. І багато хто з цих людей опинився у дуже важкій ситуації. Ізраїль намагається їм допомагати. І ми продовжимо це робити в міру необхідності, тому що це наш моральний обов’язок. Це дуже важлива сторінка у наших відносинах.
– Пане посол, чи вбачаєте ви певну співзвучність у тому, що тоді була спільна боротьба проти єдиного ворога – українці допомагали євреям. І зараз, під час агресії Росії, Ізраїль дуже підтримує Україну.
– Звичайно, можна провести багато паралелей. І ситуація, яка зараз склалася в Україні, нам, ізраїльтянам, нагадує нашу боротьбу за незалежність. Днями ми відзначили 75 років незалежності, важливий ювілей.
Це радість, яка затьмарена думками про те, яку дорогу ціну заплатили ізраїльтяни за право жити на своїй землі. І ми розуміємо, яку дорогу ціну платять українці сьогодні за право залишатися незалежними, демократичними та вільними.
Як сказав президент Зеленський, ситуація, в якій Україні доведеться жити після війни, нагадуватиме ситуацію Ізраїлю, коли, незважаючи на загрози безпеці та всі складнощі, Україні також потрібно буде відновлювати свою економіку, ставати сильною та самодостатньою країною. Ізраїль пройшов цей шлях, і ми із задоволенням поділимося нашим досвідом.
– Щодо співпраці Ізраїлю та України зараз – чи змінився діалог з моменту початку повномасштабної агресії Росії між нашими державами? Що цьому сприяло?
– Діалог змінився кардинально, тому що змінилися теми. Сьогодні всі розмови навколо війни, про безпеку, про захист України. Увагу сконцентровано на питаннях оборонного співробітництва, гуманітарної допомоги, відновлення післявоєнної України.
І зараз, ще до закінчення війни, всі ці теми превалюють. Вони головні на порядку денному. Інші теми, як-от співпраця в галузі бізнесу, культурне співробітництво – відійшли на другий план.
– Чи відбуваються зараз або були раніше консультації між урядами, пов’язані з досвідом Ізраїлю та його громадян у довготривалому протистоянні ворогу?
На вашу думку, чи зможе Україна перейняти цей досвід Ізраїлю адаптації до життя і комунікації під час війни?
– Є дуже інтенсивний обмін досвідом між Ізраїлем та Україною з усіх цих питань. Я б окремо відзначив питання психологічної допомоги населенню і людям, які пережили травму війни. Між нами дуже активна співпраця.
Сотні фахівців з України вже пройшли навчання в Ізраїлі. Ще кілька тисяч пройшли навчання онлайн, тренінги, які організовував Ізраїль та ізраїльські фахівці з питань посттравми. Зараз ми готуємо захід у Львові, який відбудеться 30 травня. Він стосуватиметься питань як фізичної, так і психологічної реабілітації.
Потреби України у фізичній реабілітації людей, які постраждали від війни, і психологічній реабілітації всіх верств населення – колосальні. Тому в Україні сьогодні багато ініціатив, створюються нові центри реабілітації, і в цьому сенсі ізраїльський досвід безцінний.
– Зараз дійсно дуже багато діалогів про схожість історій Ізраїлю та України. Але водночас чимало фахівців наголошують, що зіставляти ці ситуації недоречно. Бо наші народи мають різні культури, менталітет і історії конфліктів.
Чи не вважаєте ви, що доцільніше для України буде саме адаптувати досвід Ізраїлю, ніж застосовувати його як методичку?
– Ви тут абсолютно маєте рацію, неможливо взяти і повністю скопіювати ізраїльський досвід в Україні. Тому що географічна ситуація інша, населення інше, загрози. Потрібно адаптувати ізраїльський досвід під реалії України. І це те, чим ми займаємося.
Ізраїль обіцяв забезпечити Україну системою раннього оповіщення проти ракетних обстрілів. І ця робота ведеться, але вона займає час, тому що систему потрібно адаптувати під загрози, з якими стикається Україна.
– Чи допомагає зараз Ізраїль у медичній галузі та з реабілітацією постраждалих внаслідок війни?
– Ізраїль із самого початку війни ухвалив рішення підтримувати Україну. Не тільки декларативно в ООН, а й на ділі. Від самого початку ми постачали велику і дуже активну гуманітарну допомогу. Переважно це стосується галузі медицини, реабілітації та протезування поранених. Це стосується лікування дітей з України з онкологічними захворюваннями.
На певному етапі ми постачали в Україну медичне обладнання в рамках гуманітарної підтримки, а також їжу, продовольство, воду, медикаменти, генератори. Сьогодні напрямок гуманітарної допомоги дещо змінився, тому що вже немає потреби в такій терміновій допомозі.
Є необхідність у більш довгострокових проєктах. Сьогодні ми говоримо більше про питання психологічної та фізичної реабілітації людей, які постраждали від війни. Усе, що стосується розмінування, будівництва бомбосховищ – за цими напрямками ми працюємо разом із керівництвом України.
– Чи бачите ви певний прогрес у ставленні українців до небезпеки обстрілів та до розуміння важливості оперативно користуватися бомбосховищами?
Адже ми знаємо, що в Ізраїлі у випадку повітряної тривоги ніхто й не думає її ігнорувати. В Україні буває по-різному. Тож яка ваша думка?
– Я дуже сподіваюся, що система раннього оповіщення вплине на поведінку людей. Якщо є інформація про конкретний район, який перебуває в зоні ураження ракет, а в Ізраїлі наша система може сказати практично з точністю до вулиці, куди спрямована ракета, – то і ставлення людей буде інше.
Вони знатимуть, що це не просто загальна тривога, яку оголошують по всій території країни, а це тривога, яка обмежена певним районом, і там справді висока вірогідність влучання ракети. Тому люди будуть більш серйозно до цього ставитися, будуть іти в укриття.
У нас є і система захисту цивільного населення – це і бомбосховища, і спеціально обладнані кімнати в будинках. Люди не нехтують такими сигналами. Вони знають, що це не просто загальне оповіщення, це конкретна інформація, що є загроза для певного району. Я думаю, що ситуація в Україні зміниться, коли буде впроваджена ось ця система раннього оповіщення.
– Хотілося б трохи детальніше зупинитися на темі фізичної реабілітації та протезування. Чи займається цим зараз Ізраїль?
– Ізраїль прийняв близько 20 військовослужбовців на протезування. Більшість із них уже пройшли лікування, реабілітацію і повернулися в Україну. Сьогодні ми говоримо про те, що і протезування, і реабілітація мають відбуватися в Україні. Це дешевше і ефективніше. Ми готові передавати ізраїльський досвід українським фахівцям, лікарям, реабілітологам. Я впевнений, що Ізраїль може багато чого запропонувати в цій темі.
– Що ми можемо казати про перспективи майбутньої співпраці України та Ізраїлю? Які вектори це можуть бути? Якою ви бачите цю майбутню взаємопідтримку двох наших держав?
– Перш за все, це післявоєнне відновлення України. Я сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше і ми зможемо предметно говорити про те, що потрібно Україні для того, щоб стати розвиненою в економічному сенсі країною.
Там, де Ізраїль може надати найбільшу допомогу – це охорона здоров’я, інфраструктура, безпека, питання подальшого розвитку високих технологій в Україні. І я бачу майбутнє наших відносин у спільній роботі саме в цих галузях – у рамках післявоєнного відновлення України.
– Розкажіть, якими етапами, починаючи з 24 лютого, налагоджувалися нові дипломатичні стосунки між Ізраїлем та Україною?
Як змінювалася риторика обох сторін? І чи швидко вдалося порозумітися на фоні подій повномасштабної війни в Україні?
– Ми пройшли дуже довгий шлях від початку війни. І сьогодні в Україні набагато краще розуміють позицію Ізраїлю. Ми фокусуємося на тому, що нас об’єднує, на спільних загрозах, які існують.
І перш за все, потрібно назвати Іран – це спільна загроза для України та Ізраїлю. І ми говоримо про конкретні напрямки допомоги, яку Ізраїль може надати і надаватиме Україні.
– Ви згадали про спільну загрозу для України та Ізраїлю – а саме Іран. Чи відслідковує зараз Ізраїль залучення іранської зброї та технологій у війні Росії та України? Чи є вже якісь висновки?
– Використання іранських дронів проти України нас не може не турбувати. Ми розуміємо, що ті самі дрони можуть бути використані проти нас. І, можливо, вони готувалися для того, щоб бути використаними проти нас. Ми вивчаємо ваш досвід. Є дуже інтенсивний діалог між ізраїльськими та українськими фахівцями щодо використання іранської зброї на території України.
– Зараз доволі дискусійним є питання створення аналогу ізраїльського Залізного куполу над Україною. Як ви вважаєте, чи реально адаптувати таку систему для захисту нашого неба?
– Багато говорили про Залізний купол ще до початку війни. На жаль, Залізний купол не вирішить проблему України. Він призначений для того, щоб збивати ракети малого радіусу дії, доволі примітивні ракети, якими нас обстрілює із Сектора Гази організація Хамас.
Україна стикається з іншими, більш серйозними загрозами. Це загрози балістичних, крилатих ракет. Залізний купол не може протистояти їм. Але я не хочу вдаватися до подробиць з цієї теми, тому що фахівці розбираються в цьому краще. Діалог є, обмін досвідом є, і він триватиме.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников