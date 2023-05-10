Українці вже не ігноруватимуть тривогу: посол Ізраїлю про нову систему оповіщення, Залізний купол і спільні загрози

Від початку повномаштабної агресії Росії народ України відчайдушно та хоробро боронить країну від окупантів.

І весь цей час, вже 15 місяців, українцям у цій справедливій боротьбі допомагає більшість цивілізованого світу. Серед союзників і Ізраїль. Історія взаємопідтримки наших народів не обмежується російсько-українською війною.

Про минуле, теперішнє і майбутнє відносин двох наших держав – Факти ICTV поговорили з надзвичайним та повноважним послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.

– В історії двох наших народів були різні сторінки. Однією з них ми можемо пишатися, як-от взаємопітридтримкою українців і євреїв під час Другої світової. 14 травня відзначається день пам’яті українців, які рятували євреїв від переслідувань.

Як ви вважаєте, чому важливо саме зараз згадати про історію нашої спільної боротьби з єдиним ворогом? І наскільки це зараз потрібно для протистояння тиранічному режиму Кремля, який загрожує безпеці усієї Європи?

– Зовсім нещодавно ми відзначили День перемоги над нацизмом. У цьому контексті важливо говорити про історії праведників світу. Людей, які рятували євреїв у роки Другої світової війни, зокрема, в Україні. За даними Яд ва-Шем, інституту вивчення Голокосту, Ізраїль в Україні налічує 2 763 праведники народів світу.

Насправді їх набагато більше, і було набагато більше випадків порятунку євреїв від переслідування нацистами в роки Другої світової війни. Ми весь час пам’ятаємо про це. Щороку знаходяться нові свідчення порятунку євреїв, виникають нові імена праведників народів світу. На жаль, багатьох уже немає в живих. Але живі їхні нащадки, діти, онуки, про яких ми теж не забуваємо.

І зараз в Україні особлива ситуація, війна йде вже понад рік. І багато хто з цих людей опинився у дуже важкій ситуації. Ізраїль намагається їм допомагати. І ми продовжимо це робити в міру необхідності, тому що це наш моральний обов’язок. Це дуже важлива сторінка у наших відносинах.

– Пане посол, чи вбачаєте ви певну співзвучність у тому, що тоді була спільна боротьба проти єдиного ворога – українці допомагали євреям. І зараз, під час агресії Росії, Ізраїль дуже підтримує Україну.

– Звичайно, можна провести багато паралелей. І ситуація, яка зараз склалася в Україні, нам, ізраїльтянам, нагадує нашу боротьбу за незалежність. Днями ми відзначили 75 років незалежності, важливий ювілей.

Це радість, яка затьмарена думками про те, яку дорогу ціну заплатили ізраїльтяни за право жити на своїй землі. І ми розуміємо, яку дорогу ціну платять українці сьогодні за право залишатися незалежними, демократичними та вільними.

Як сказав президент Зеленський, ситуація, в якій Україні доведеться жити після війни, нагадуватиме ситуацію Ізраїлю, коли, незважаючи на загрози безпеці та всі складнощі, Україні також потрібно буде відновлювати свою економіку, ставати сильною та самодостатньою країною. Ізраїль пройшов цей шлях, і ми із задоволенням поділимося нашим досвідом.

– Щодо співпраці Ізраїлю та України зараз – чи змінився діалог з моменту початку повномасштабної агресії Росії між нашими державами? Що цьому сприяло?

– Діалог змінився кардинально, тому що змінилися теми. Сьогодні всі розмови навколо війни, про безпеку, про захист України. Увагу сконцентровано на питаннях оборонного співробітництва, гуманітарної допомоги, відновлення післявоєнної України.

І зараз, ще до закінчення війни, всі ці теми превалюють. Вони головні на порядку денному. Інші теми, як-от співпраця в галузі бізнесу, культурне співробітництво – відійшли на другий план.

– Чи відбуваються зараз або були раніше консультації між урядами, пов’язані з досвідом Ізраїлю та його громадян у довготривалому протистоянні ворогу?

На вашу думку, чи зможе Україна перейняти цей досвід Ізраїлю адаптації до життя і комунікації під час війни?

– Є дуже інтенсивний обмін досвідом між Ізраїлем та Україною з усіх цих питань. Я б окремо відзначив питання психологічної допомоги населенню і людям, які пережили травму війни. Між нами дуже активна співпраця.

Сотні фахівців з України вже пройшли навчання в Ізраїлі. Ще кілька тисяч пройшли навчання онлайн, тренінги, які організовував Ізраїль та ізраїльські фахівці з питань посттравми. Зараз ми готуємо захід у Львові, який відбудеться 30 травня. Він стосуватиметься питань як фізичної, так і психологічної реабілітації.

Потреби України у фізичній реабілітації людей, які постраждали від війни, і психологічній реабілітації всіх верств населення – колосальні. Тому в Україні сьогодні багато ініціатив, створюються нові центри реабілітації, і в цьому сенсі ізраїльський досвід безцінний.

– Зараз дійсно дуже багато діалогів про схожість історій Ізраїлю та України. Але водночас чимало фахівців наголошують, що зіставляти ці ситуації недоречно. Бо наші народи мають різні культури, менталітет і історії конфліктів.

Чи не вважаєте ви, що доцільніше для України буде саме адаптувати досвід Ізраїлю, ніж застосовувати його як методичку?

– Ви тут абсолютно маєте рацію, неможливо взяти і повністю скопіювати ізраїльський досвід в Україні. Тому що географічна ситуація інша, населення інше, загрози. Потрібно адаптувати ізраїльський досвід під реалії України. І це те, чим ми займаємося.

Ізраїль обіцяв забезпечити Україну системою раннього оповіщення проти ракетних обстрілів. І ця робота ведеться, але вона займає час, тому що систему потрібно адаптувати під загрози, з якими стикається Україна.

– Чи допомагає зараз Ізраїль у медичній галузі та з реабілітацією постраждалих внаслідок війни?

– Ізраїль із самого початку війни ухвалив рішення підтримувати Україну. Не тільки декларативно в ООН, а й на ділі. Від самого початку ми постачали велику і дуже активну гуманітарну допомогу. Переважно це стосується галузі медицини, реабілітації та протезування поранених. Це стосується лікування дітей з України з онкологічними захворюваннями.

На певному етапі ми постачали в Україну медичне обладнання в рамках гуманітарної підтримки, а також їжу, продовольство, воду, медикаменти, генератори. Сьогодні напрямок гуманітарної допомоги дещо змінився, тому що вже немає потреби в такій терміновій допомозі.

Є необхідність у більш довгострокових проєктах. Сьогодні ми говоримо більше про питання психологічної та фізичної реабілітації людей, які постраждали від війни. Усе, що стосується розмінування, будівництва бомбосховищ – за цими напрямками ми працюємо разом із керівництвом України.