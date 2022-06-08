Червень, 08 в 15:12

Український посол закликав Ізраїль продати Києву ізраїльські системи перехоплення ракет Залізний купол та надати протитанкові ракети для захисту цивільного населення від вторгнення Росії.

Що таке Залізний купол та як він зможе захистити українське небо – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке Залізний купол

Це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

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Система здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році купол отримав можливість знищувати маневрені БПЛА.

Основне завдання системи Залізний купол — захист цивільного населення від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Тут використана технологія, яка раніше була створена для системи SPYDER фірми Рафаель.

Залізний купол був взятий на озброєння та вперше розгорнутий 27 березня 2011 року поблизу міста Беер-Шев. 7 квітня 2011 року система успішно знищила ракету Град, випущену з сектора Гази.

10 березня 2012 року газета The Jerusalem Post повідомила, що система знищила 90% ракет, випущених з сектора Гази, і які мали влучити в населену місцевість.

Станом на листопад 2012 року система перехопила та знищила понад 400 ракет.

До речі, система також може вражати літаки на висоті до 10 км.

Характеристики Залізного купола

Розробила його компанія Rafael Advanced Defense System LTD – приватна фірма зі зв’язками у Збройних силах Ізраїлю, що займається проєктуванням систем протиповітряної, морської та сухопутної оборони. Розробка купола також велася коштом США у розмірі $200 млн.

Компанія-розробник запевняє, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі, її ефективність перевищує 90%.

Її батареї складаються з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.

Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в ціль не влучать.

Після цього система вирішує, які з них потрібно перехопити. Ці перехоплювачі запускаються вгору з мобільних або стаціонарних станцій і потім розривають ракети у повітрі. Залізний купол має три основні компоненти: радар виявлення та відстеження – виробництва ізраїльської оборонної компанії Elta;

командний центр батареї – створений ізраїльським виробником програмного забезпечення mPrest Systems на замовлення Рафаель;

пускова установка – запускає ракети-перехоплювачі Tamir, оснащені електрооптичними давачами і декількома крилами рульового управління для високої маневреності. Радар виявляє запуск ракети і відстежує її траєкторію. Тоді командний центр обчислює очікувану точку удару за отриманими даними, і використовує цю інформацію для визначення того, чи загрожує виявлена ракета певній території, і тільки в цьому випадку запускає ракету-перехоплювач для її знищення перед тим, як вона досягне своєї цілі. Вартість однієї батареї системи Залізний купол становить не менше $50 млн. За словами виробника, залізний купол може працювати вдень і вночі, за несприятливих погодних умов, і може водночас реагувати на декілька ворожих ракет.

З чого складається Залізний купол

Кожна система Залізного куполу складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію їх польоту та орієнтовне місце приземлення.

Ще одним елементом системи є пускові модулі. Кожна система складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет.

Ракета перехоплення запускається лише у тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Ракети перехоплення можуть маневрувати у повітрі. Вони не влучають прямо у ворожу ракету, а вибухають поблизу неї, і таким чином знищують.

Це, однак, також означає, що уламки ракет можуть падати на населені квартали і завдавати ушкоджень. Протиракетні системи є мобільними і можуть бути передислоковані.

Ракета перехоплення має радіус дії у 70 км. Щоб покрити Залізним куполом всю територію Ізраїлю, за розрахунками експертів, потрібно 13 систем.

Крім цього, ізраїльська система ПРО може прикривати сухопутні війська, які здійснюють маневри, та кораблі.

Важлива особливість системи, яка робить її такою ефективною для Ізраїлю, але водночас не абсолютно універсальною — її націленість на конкретні специфічні загрози та ракети малої дальності.

Залізний купол для України

З початком повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що одна з найбільших загроз для населених пунктів, які розташовані далеко від лінії фронту – удари крилатими російськими ракетами.

Але розмови про посилення української ППО саме Залізним куполом ведуться вже не вперше. Ще у 2021 році, коли Вашингтон домовлявся з Києвом про передачу Залізного купола, який є на озброєнні США.

– Справа у тому, що США не могли реалізувати інтеграцію Залізного купола у свою систему ПРО. Тобто, ми бачимо на прикладі США, у яких ПРО з комплексів великого радіусу дії, вони не змогли інтегрувати Залізний купол, – каже український військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, інтегрувати Залізний купол в українське ППО буде ще складніше, ніж США. Бо у нас ще технічно та технологічно більш стара система, і вона зовсім іншого походження, ніж Залізний купол.

– Ще одне питання, якщо нам потрібен купол, то у якій кількості? Адже Ізраїль – невеличка країна, якщо порівнювати з Україною. Тож скільки нам потрібно таких комплексів, аби ефективно захищати саме нашу територію? Але і це не найважливіше. В Ізраїлі ці комплекси працювали по не досить високотехнічним об’єктам, – зауважує Коваленко.

Саме тому, на думку експертів, Залізний купол ефективний саме для захисту Ізраїлю.

– Іноді люди думають, що Залізний купол здатний виявити і перехопити будь-що, проте він був розроблений для примітивної зброї, такої як некеровані кустарні ракети. Наприклад, він не може перехоплювати балістичні ракети, що летять з Ірану — їх мали б перехоплювати інші системи, які розробляють ізраїльтяни, такі як Праща Давида чи Стріла, — пояснював рік тому порталу Vox науковий співробітник Інституту Близького Сходу при Національному університеті Сінгапуру Жан-Лу Самаан.

Саме тому Залізний купол малоефективний проти ударів, які наносить РФ, оскільки головна його особливість – виявлення некерованих ракет малої дальності.

Цей фактор неодноразово підкреслювали українські військові чиновники та експерти — як до початку повномасштабної війни з Росією, так і в останні місяці.

– Залізний купол, здається, єдина відома в Україні, тому про нього всі говорять. Насправді вона для України або не підходить, або підходить в дуже обмежених випадках. Залізний купол — це система, призначена для знищення ракет із дальністю до 80 км. Її можна застосувати максимум на 80 км від лінії розмежування чи кордону з Росією, Білоруссю чи Кримом, – пояснював український військовий експерт Михайло Самусь.

За словами експертів, Україні потрібні набагато потужніші й багатошарові системи, які включали б захист проти ракет малої, середньої й великої дальності, оскільки Росія має в арсеналі всі ці ракети.