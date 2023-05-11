Х-25: що відомо про радянську ракету та її технічні характеристики

Українські військові активно використовують не лише сучасне закордонне озброєння, а й старі радянські типи зброї. Однією з таких є легкі тактичні ракети Х-25.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про ракету Х-25, які її особливості та технічні характеристики.

Х-25: що відомо про ракету

За словами українського військового експерта та історика Михайла Жирохова, Х-25 – це радянська ракета, розроблена у 1980-х роках. Її почали застосовувати під час війни в Афганістані.

– Ракета має невелику дальність для ударів та потребує підсвічування з землі. Тобто лазерне наведення, – каже Жирохов.

Х-25/Х-25 — сімейство радянських легких ракет класу повітря-земля з модульною системою наведення та дальністю дії до 10 км. Створена вона на базі ракети класу повітря-повітря Х-66 – перша ракета в Радянському Союзі для тактичної авіації.

Однак використання Х-66 виявилося складним на практиці, оскільки літак-носій мав пікірувати до цілі. Версія ракети з радіокомандним наведенням Х-23 була вперше випробувана в 1968 році, але в неї були проблеми з системою наведення.

Тож у 1971 році почалася робота над версією з напівактивною лазерною ГСН, якою й стала Х-25. Випробування розпочалися у 1974 році, а в 1975 році Х-25 надійшла у виробництво.

Оригінальна Х-25 надійшла на озброєння радянських ВПС у 1973-1975 роках. Нею оснащували літаки МіГ-23, МіГ-27 та Су-17М. Пізніше її почали використовувати на МіГ-21, МіГ-29, Су-17/20/22, Су-24, Су-25 та Су-27. Також носіями Х-25 можуть виступати гелікоптери Камов Ка-50.

Ракета Х-25 має кілька варіантів:

Х-25МП – протирадіолокаційний варіант із дальністю дії до 40 км. Ракета може бути встановлена на МіГ-23/27, Су-17/22, Су-24 та Су-25.

Х-25 — оригінальний варіант з лазерним наведенням.

Х-25МЛ — напівактивне лазерне наведення з бойовою частиною, яка може пробити стінку з бетону завтовшки метр.

Х-25МА — активна радіолокаційна система наведення, вперше запропонована на експорт у 1999 році.

Х-25МТ — з телевізійним наведенням.

Х-25МТП — інфрачервоний варіант наведення Х-25МТ.

Х-25МС — із супутниковою навігацією (GPS або ГЛОНАСС).

Загалом Х-25 призначена для знищення бронетехніки, радіолокаційних станцій, надводних кораблів тощо.

Сімейство Х-25 має осколково-фугасну бойову частину масою від 89,6 кг до 140 кг (залежно від модифікації), вагу від 299 кг до 315 кг, довжину від 370,5 см до 435,5 см, діаметр 27,5 см, розмах крил 75,5 см.

Як використовують ракету Х-25

За словами експерта, ракету використовували дуже мало через невеликий радіус дії.

– Оскільки для влучного удару по цілі літаку потрібно входити в зону дії ППО противника, у використанні ракети Х-25 не було особливого сенсу, тому її швидко зняли з основного озброєння, – додає Жирохов.

Військовий експерт додає, що в Росії Х-25 навіть не прийняли на озброєння. В Україні ж хоч і прийняли, але до 2014 року не використовували.

– Оскільки війна на Донбасі потребувала наявності керованого озброєння, то Х-25 повернули на озброєння і почали відпрацьовувати використання на літаках Су-25 та Су-24. Від початку повномасштабного вторгнення, з огляду на фото й відео, ЗСУ використовує ракету Х-25, – каже Жирохов.

Наразі ракету Х-25 застосовують рідко, оскільки російська повітряна система доволі потужна, щоб боротися з такими ракетами.

– Росіяни не застосовують Х-25, вони використовують сучаснішу модель Х-29Т з телевізійним або напівактивним наведенням, – додає експерт.

Технічні характеристики Х-25

Довжина: 3 570 мм

Розмах крил: 755 мм

Маса бойової частини: 136 кг

Двигун: ракетний твердопаливний

Система керування: автопілот з лазерною головкою самонаведення

Максимальна швидкість: 2 520 км/год

Максимальна дальність пуску: до 10 км

Мінімальна дальність пуску: 3 км

Час керованого польоту: 25 сек

Діапазон висот застосування: від 500 до 4 000 м

Діаметр ймовірного відхилення: 6,4 м

Фото: Вікіпедія

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