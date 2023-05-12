Бояться наступу ЗСУ. Окупанти проводять навчання зі швидкої евакуації з ЗАЕС

Окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Енергоатому Петро Котін.

– Вони всі готуються до евакуації й навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, – сказав Котін.

За його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних.

– Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити й вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні, і просто очікують евакуації, – сказав голова Енергоатому.

Раніше Петро Котін заявляв, що українським військовим доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) під час контрнаступу, щоб не пошкодити об’єкт.

Джерело : Радіо Свобода

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