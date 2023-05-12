Бояться наступу ЗСУ. Окупанти проводять навчання зі швидкої евакуації з ЗАЕС
Окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Енергоатому Петро Котін.
– Вони всі готуються до евакуації й навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, – сказав Котін.
За його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних.
– Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити й вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні, і просто очікують евакуації, – сказав голова Енергоатому.
Раніше Петро Котін заявляв, що українським військовим доведеться обійти Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) під час контрнаступу, щоб не пошкодити об’єкт.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов